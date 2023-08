L’acciaio green italiano per lo sviluppo dei rapporti economici europei tra l’Italia e le aziende del Nord-Est

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRUPPO DANIELI

La Conferenza bilaterale di fine aprile ha ribadito il sostegno dei progetti di collaborazione in diversi settori tra l'Italia e l'Ucraina. Il nostro Paese, infatti, sta contribuendo in maniera significativa al fondo di garanzia della Banca europea per gli investimenti: in questo scenario si aprono diverse possibilità per le aziende italiane che vogliono impegnarsi nella ricostruzione del Paese falcidiato dalla guerra. Tante, infatti, sono le imprese che hanno dato la disponibilità a portare avanti progetti che riguarderanno per esempio infrastrutture, trasporti, siderurgia ed energia: tra queste c'è il Gruppo Danieli, azienda leader nella produzione di impianti e macchine sostenibili per l'industria siderurgica, che ha stretto un accordo di collaborazione con Metinvest, multinazionale ucraina impegnata nel settore minerario e siderurgico.

L'accordo tra il Gruppo Danieli e Metinvest

L'azienda italiana Danieli ha avviato una partnership con Metinvest per la costruzione di un nuovo impianto di produzione che la multinazionale ucraina aprirà in Italia. Questo progetto è propedeutico agli accordi internazionali per la ricostruzione dell'Ucraina al termine della guerra, in particolare nella trasformazione ambientale del Paese dell'Est Europa e nella ricostruzione ecologica delle industrie di Azovstal, Ilyich Steel e Kamet Steel, nonché la modernizzazione degli impianti di Zaporizhstal, resi tristemente celebri anche dalle cronache di guerra più recenti.

Digital Green Steel Project, l'evoluzione verde e digitale

Il progetto di collaborazione tra Danieli e Metinvest si chiama Digital Green Steel Project e punta a valorizzare il nuovo impianto italiano della multinazionale ucraina: parole d'ordine saranno digitale - fondamentale nel monitoraggio di ogni fase produttiva - e sostenibile - con l'utilizzo di forni elettrici digitali, puliti e meno rumorosi. La nuova struttura utilizzerà le tecnologie innovative e a basso impatto ambientale di Danieli per la produzione di nastri d'acciaio laminati a caldo.

Con l'accordo siglato lo scorso 21 luglio con il Gruppo Danieli, la multinazionale ucraina Metinvest si è infatti impegnata ad aprire un nuovo impianto di produzione in Italia e sono in corso studi ambientali ed economici per individuare il sito destinato (forse in Friuli Venezia Giulia). Una volta operativo, l'impianto utilizzerà le innovative tecnologie di Danieli, tra cui il forno elettrico d'avanguardia Digimelter e altre attrezzature sostenibili per la produzione di acciaio verde. La partnership creerà migliaia di posti di lavoro, sia in Italia sia in Ucraina, contribuendo a ripristinare la produttività della multinazionale che ora si attesta, nell'utilizzo dei siti minerari, soltanto al 35-40% rispetto ai livelli registrati prima della guerra. L'investimento previsto per il nuovo impianto è di 2 miliardi di euro e si valuta che apporterà circa 1400 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto sul territorio italiano.

La soddisfazione di Danieli e Metinvest

"Metinvest aveva pianificato la costruzione di un nuovo impianto già prima dell'invasione russa" ha spiegato l'amministratore delegato della multinazionale ucraina Yuriy Ryzhenkov. "La guerra e il blocco dei porti hanno accelerato questo progetto perché migliaia di nostri dipendenti sono rimasti senza lavoro. Con grande soddisfazione annunciamo questa operazione che è solo il primo passo nella transazione verde, reso possibile grazie alle tecnologie innovative di Danieli" conclude l'AD. Gli fa eco il presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti: "Questa partnership darà un importante contributo alla ripresa dell'Ucraina nel dopoguerra. Abbiamo l'ambizione che questo impianto diventi una pietra miliare nella corsa all'acciaio verde". Per maggiori informazioni ed entrare in contatto con il Gruppo è possibile consultare il sito www.danieli.com.