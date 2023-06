In Veneto un’alternativa ecosostenibile ai combustibili fossili

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE SRL

Trovare un’alternativa ai carburanti di origine fossile è fondamentale per la decarbonizzazione del settore del trasporto pesante e della mobilità in generale, oltre che per raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica, ovvero di emissioni zero, entro il 2050 posto dall’Unione Europea.

Una grossa mano, in questo senso, la sta dando l’Olio Vegetale Idrotrattato: l’HVO (questo l’acronimo inglese con cui è conosciuto) è un diesel rinnovabile e a questa categoria appartiene anche il nuovo prodotto (REHVO) della San Marco Petroli Distribuzione, azienda facente parte della San Marco Petroli SpA che ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto sull’ambiente fornendo, al contempo, carburanti di alto livello in grado di garantire alti standard prestazionali.

Fondata nel 1962 nella zona industriale di Porto Marghera in provincia di Venezia, la San Marco Petroli SpA è una realtà consolidata nello stoccaggio e nella fornitura di prodotti petroliferi, con alle spalle oltre sessant’anni di esperienza nel settore durante i quali si è sviluppata ampliando l’attività di deposito e incrementando la gamma di prodotti disponibili.

Un “Leone” dal Triveneto alla Lombardia

Sorta nel 2009, dopo l’acquisto di Omv Italia da parte della casa madre, la SMP Distribuzione è cresciuta costantemente nel corso degli anni, tanto che oggi conta 120 punti vendita, caratterizzati dal “Marchio del Leone” - simbolo dell’azienda -, che coprono il territorio del Triveneto (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto), dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Il valore aggiunto dell’azienda è la profonda conoscenze del settore che permette di garantire ai clienti prodotti petroliferi di alta qualità e di tutelare l’ambiente. La SMP Distribuzione si pone come principio guida degli standard elevati che garantiscono il raggiungimento di performance di alto livello, non limitandosi solo al rispetto delle norme, ma puntando, in maniera ancora più netta, anche sulla riduzione dell’impatto sull’ambiente.

L’attenzione sulle questioni della tutela dell’ambiente si evince anche dall’inaugurazione della prima stazione di rifornimento per veicoli alimenti a Gas Naturale, avvenuta nel 2018 a Meolo - in provincia di Venezia -, così come il nuovo prodotto: REHVO.

REHVO: il nuovo diesel rinnovabile

Dalla seconda metà di giugno, la SMP amplierà la propria offerta di carburanti – Benzina Super 95, Benzina speciale F-101, Diesel, GP-Diesel, GPL, Metano e LNG – con l’aggiunta di REHVO – Good Diesel, il gasolio ecosostenibile. Esso fa parte della famiglia degli HVO, ovvero carburanti non di origine fossile, ma prodotti mediante l'utilizzo esclusivo di materie prime naturali e rinnovabili e che sono capaci di inquinare fino al 90% in meno dei gasoli tradizionali.

REHVO – il cui nome si ispira alla volontà dell’azienda di contribuire all’abbassamento dell’impatto ambientale dei carburanti (REduce, REnew, REuse, REcycle) - favorisce una migliore ed efficiente combustione con una significativa riduzione di gas garantendo - grazie alla quantità superiore di Cetano rispetto al diesel tradizionale - ottime prestazioni, in particolare con climi rigidi. È possibile miscelarlo in qualsiasi proporzione con il gasolio tradizionale, fattore che consente una transizione ancora più facile.

Il diesel ecosostenibile della SMP è compatibile con la maggioranza delle motorizzazioni in circolazione, oltre a essere vivamente consigliato per i motori omologati XTL (EN 15940). REHVO è conforme alla Direttiva Europea RED II, che si concentra sull’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili per giungere alla decarbonizzazione dei sistemi di trasporto.

La Sede Legale di San Marco Petroli Distribuzione si trova a Udine, in via Antonio Marangoni 60, mentre quella operativa è a Padova, in Piazza De Gasperi 32/b. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.smpdistribuzione.it o visitare i canali social: Facebook e Instagram.