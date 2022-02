Fotovoltaico, questo è il momento migliore per abbracciare il futuro

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con GRUPPO HERA

In ambito energia sono molte le innovazioni e le tecnologie sviluppate in questi ultimi anni per supportare i consumi dei privati cittadini e del loro nucleo familiare, ma allo stesso tempo per metterli al riparo da sorprese poco gradite in bolletta. A tal proposito una soluzione ideale è l’installazione di un impianto fotovoltaico, capace di far risparmiare fino al 75% sul prezzo della bolletta dando, al contempo, una mano all’ambiente, per essere più sostenibili e scongiurare l’emissione di circa 1,7 tonnellate di CO2 ogni anno.



Energia, un’impennata senza eguali

Nel 2021, da gennaio a dicembre, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica acquistata alla borsa elettrica in Italia ha visto un’impennata del +363%, passando dai 6,071 €cent/kWh ai 28,124 €cent/kWh. Può essere sufficiente questo dato per convincersi che sia arrivato il momento di passare al Fotovoltaico, ma le motivazioni e i vantaggi sono molteplici: dall’abbattimento dei costi in bolletta alle agevolazioni fiscali, fino al minore impatto sull’ambiente e alla possibilità di guadagnare rivendendo l’energia prodotta.

Provando a fare un veloce calcolo, basandosi sul consumo annuo di energia di una famiglia tipo, con l’installazione di un impianto fotovoltaico, si può passare dallo spendere circa 1.245 € annui, tasse incluse (calcolo basato sulle tariffe ARERA del I trimestre 2022, con consumo annuo di una famiglia tipo di 2.700 kWh, 3 kW di potenza in regime di Maggior Tutela) a produrre circa il 64% del proprio fabbisogno, con un risparmio di circa 700€ ogni anno. A questo, occorre poi aggiungere un guadagno di circa 230€ annui, derivato dalla vendita dell’energia in eccesso. Per un risparmio complessivo del 75%, pari a oltre 900 €/anno.

Abbracciare il cambiamento scegliendo il meglio

Dotarsi di un impianto fotovoltaico di altissima qualità e iniziare a risparmiare fin da subito è oggi possibile grazie all’esperienza e alla professionalità delle aziende territoriali venete del Gruppo Hera, Ascotrade, Ascopiave Energie, EstEnergy.

Hera è la prima realtà italiana di aggregazione di aziende municipalizzate che, con un approccio multi-business, gestisce la fornitura di servizi energetici e ambientali a cittadini e imprese. .

Da vent’anni, l’ambizione di Hera è quella di costruire un nuovo modello di sviluppo economico del territorio, nel rispetto dell’ambiente, tenendo al centro i bisogni dei propri clienti. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti ai cambiamenti e soddisfare al meglio le nuove esigenze di un’economia sempre più attenta, sostenibile e circolare, rispondendo già da oggi alle necessità di 4,2 milioni di cittadini, tra sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e innovazione.

Ecobonus e sconto in fattura

Grazie agli incentivi statali, con l’ecobonus al 50% (DL n.34 del 2020 - Art.121) confermato anche per il 2022, il fotovoltaico si riscopre ancora più accessibile e vantaggioso. Inoltre, Hera Fotovoltaico si occuperà di tutto, gestendo direttamente le pratiche di cessione del credito e applicando lo sconto del 50% sul prezzo dell’impianto direttamente in fattura, consentendo così di dimezzare immediatamente l’investimento sostenuto.

Impianti sostenibili e di altissima qualità

Il sistema Hera Fotovoltaico è progettato tenendo conto delle esigenze di consumo, della conformazione dell’abitazione e della zona di riferimento. I pannelli utilizzati da Hera sono tutti delle migliori marche, con una garanzia di performance per 25 anni, ma con la giusta e attenta manutenzione regolare possono durare anche molto oltre. Prodotti con componenti di altissima qualità e altamente riciclabili, permettono di massimizzare il rendimento con ogni tipo di esposizione e inclinazione del tetto e riducono sprechi e impatto sull’ambiente.

Inoltre, il prezzo include anche un’assicurazione All Risk che va, a seconda della gamma di sistema installato, dai due ai cinque anni, che copre dai danni diretti e indiretti, come eventi atmosferici (grandine, fulmini, trombe d’aria), guasti che bloccano l’impianto, furto e atti vandalici.

Per richiedere un preventivo è possibile rivolgersi a una delle società venete del Gruppo presenti sul proprio territorio: Ascotrade, Ascopiave Energie, EstEnergy.

L’installazione non prevede interventi troppo invasivi e viene eseguita in 24/48 ore.



Per saperne di più visita i siti delle aziende venete del Gruppo Hera: ascotrade.it; ascopiavenergie.it; estenergy.it