Digital Transformation e servizi alle aziende

Quello delle attrezzature per l'ufficio è tra i settori che negli anni hanno vissuto una più profonda trasformazione. Si è passati, infatti, dalle macchine da scrivere alla rivoluzione digitale ancora in atto in meno di un secolo, stravolgendo routine e attività a ogni livello. Per questo motivo, scegliere il partner capace di rispondere con tempestività e soluzioni all’avanguardia alle proprie necessità di fornitura e macchinari è fondamentale per ottimizzare i propri processi di stampa e i flussi documentali.

Da sempre, in questo settore, realtà come Pellegrini Spa si pongono come eccellenze e punti di riferimento imprescindibili per le imprese, offrendo soluzioni personalizzate e di ultima generazione. L’azienda veneziana che quest’anno celebra i suoi 100 anni è, infatti, partner ideale per una consulenza nella fornitura di stampanti multifunzione, nella gestione integrata di stampa, nella trasformazione dei documenti in workflow elettronici e nella gestione documentale, permettendo di ottimizzare i processi aziendali e garantendo uno sviluppo economico maggiormente sostenibile.

Una lunga storia imprenditoriale

Fondata da Giuseppe Pellegrini il 15 ottobre 1924, Pellegrini Spa è da sempre al servizio delle imprese. Dagli esordi, con il noleggio e la vendita delle prime macchine da scrivere fino alle soluzioni per la gestione documentale e la digitalizzazione della digital transformation, passando per calcolatori, fotocopiatori e stampanti multifunzione, l’azienda veneziana ha accompagnato il mondo della piccola e grande impresa lungo la straordinaria l’evoluzione tecnologica del ‘900.

Cento anni nei quali la famiglia Pellegrini, nonno Fausto dopo il bisnonno Giuseppe, seguito dai figli, i fratelli Piero e Paolo, e infine la quarta generazione, con Sofia al vertice e Giuseppe nel management, ha sapientemente anticipato i cambiamenti epocali della vita da ufficio, divenendo oggi leader nell’office printing.

Una capacità di adattarsi al cambiamento che, unita alla ferma volontà e impegno di creare un legame sempre più solido con il territorio e le sue radici, ha contribuito all’importante traguardo. Un percorso reso possibile anche, e soprattutto, dall’intuito manageriale della famiglia Pellegrini che ha permesso di scrivere pagine importanti della storia imprenditoriale, e di giungere ai 100 anni di attività, che rendono oggi l’azienda un unicum a Venezia e la vedono come eccellenza di settore riconosciuta in tutta Italia.

Il legame imprescindibile con Venezia

Per questo motivo, e con orgoglio, Pellegrini ha deciso di celebrare lo strepitoso traguardo impegnandosi ancora maggiormente nella valorizzazione del territorio che la accoglie da sempre. Fin dal principio, infatti, l’impegno nella salvaguardia della città che la ospita non è mai venuto meno. Negli anni, Pellegrini ha sostenuto importanti progetti culturali e continua a farlo anche oggi.

Un impegno a tutto tondo che, come sottolinea Sofia Pellegrini, A.D. dell’impresa familiare veneziana di cui incarna la quarta generazione, vede Venezia come protagonista imprescindibile: “Vivere in una città come Venezia costringe a sacrifici, ma con i suoi ritmi e bisogni specifici, ci aiuta anche a immaginare e costruire un’idea di processi aziendali sostenibili, più a misura d’uomo: in questo, l’evoluzione tecnologica può essere davvero nostra alleata ed è bello che una realtà emblematica in questo mondo, seppur con un orizzonte molto ampio, sia ancora fortemente radicata a Venezia”.

L’impegno di Pellegrini Spa per celebrare l’importante traguardo

Proseguendo su tale solco, dopo aver contribuito in occasione dei suoi 90 anni alla ristrutturazionedei Percorsi Segreti del Doge in Palazzo Ducale e, prima ancora, aver finanziato il restauro della statua di San Giovanni Nepomuceno sul Canal Grande, infatti, Pellegrini Spa ha scelto di onorare il suo centenario impegnandosi in un nuovo importante recupero in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, che verrà annunciato prossimamente. Un impegno tangibile, che unisce tutela del patrimonio e sviluppo economico, orgoglio per le proprie radici e slancio verso il futuro.

Tra le altre iniziative, anche l’emissione di un francobollo celebrativo, con relativo annullo postale, e una mostra che consente di valorizzare l’importante patrimonio storico di macchine da scrivere d’epoca esposte oggi all’interno dell’azienda. A dicembre 2023, in vista del centenario dell’azienda, è stato inoltre pubblicato “Pellegrini 1924-2024: Storia di persone”, libro che racchiude aneddoti, storie e ricordi del veterano della famiglia, Piero Pellegrini, custode della memoria dei suoi antenati ma anche testimone in prima linea di numerosi fatti veneziani che hanno collegato l’azienda alle vicende storiche della città e a tante personalità, artisti e autorità.

Il regista Giovanni Pellegrini, figlio di Piero, noto per il successo del suo ultimo documentario su Venezia “Lagunaria”, ha curato inoltre la realizzazione di un video aziendale d'autore, presentato lo scorso autunno, nel quale la carta, grazie al lavoro di alcuni paper artist, ha un ruolo narrativo molto originale.

Leadership e innovazione verso le sfide del domani

Oggi Pellegrini punta molto alla trasformazione digitale delle aziende, proponendo soluzioni di automazione dei processi e di gestione documentale, che permettono alle aziende di ottenere grandi efficienze operative grazie all’integrazione completa di dati, processi e documenti.

Con i 100 anni, l’azienda inaugura un nuovo ciclo, un nuovo, ennesimo, percorso rivolto alle rinnovate prospettive e sfide del settore, che impongono di perseguire i principi fondamentali di sostenibilitàe digitalizzazione. Parole chiave che rappresentano il focus per prepararsi e affrontare con successo le sfide globali dell’oggi e del domani, con l’obiettivo di “rendere più agile la gestione documentale. Un processo che abbiamo sperimentato con successo anche all’interno della nostra azienda”, conclude Sofia Pellegrini.

Per ulteriori informazioni su Pellegrini Spa, il suo impegno, i servizi, le celebrazioni e gli eventi in programma per il centenario è possibile visitare il sito web ufficiale www.pellegrini.it . Info anche via mail scrivendo a pellegrini@pellegrini.it o telefono 041 5330 111.