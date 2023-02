Auto elettrica, tutte le soluzioni per la ricarica domestica

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRUPPO HERA

Le auto elettriche, assieme alle ibride plug-in (ovvero le auto ibride con la possibilità di ricarica delle batterie tramite collegamento con presa alla rete elettrica), sono una scelta green sempre più diffusa, oggi anche economicamente più conveniente grazie agli ecobonus messi a disposizione dal governo anche per il 2023. Con il nuovo anno, infatti, sono di nuovo disponibili gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Lo stanziamento è di 630 milioni di euro, dei quali circa 190 milioni destinati alle auto elettriche e 235 milioni alle ibride plug-in. Le prenotazioni da parte delle concessionarie sono ripartite il 10 gennaio 2023 e gli sconti possono arrivare fino a 7.500 euro quando l’acquisto è fatto da cittadini con ISEE inferiore a 30.000 euro e riguarda un’auto elettrica di costo pari o inferiore a 35.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe Euro da 0 a 4 (fonte MISE – ecobonus.mise.gov.it).

Nel momento in cui si pensa di acquistare un’auto a zero emissioni sorge però un pensiero: come gestire al meglio la ricarica della batteria?



Fare il pieno di energia a casa: tempi e strumenti

La soluzione più pratica ed efficiente per ricaricare è dotarsi di una stazione domestica che consenta di fare il pieno di energia direttamente a casa, mentre l’auto rimane comodamente parcheggiata nel box, in garage o in giardino. EstEnergy, società commerciale del Gruppo Hera attiva in Veneto e Lombardia con i marchi Ascotrade, Ascopiave Energia, BlueMeta, propone ai propri clienti la soluzione Hera Ricarica Privata.

Leggera e di piccole dimensioni, Hera Ricarica può essere installata a muro oppure a terra, tramite l’apposito kit di montaggio. Si tratta di una wall box con presa dedicata da 7.4 Kw di potenza massima, utilizzabile senza la necessità di richiedere un aumento di potenza del contatore grazie alla funzione Smart Charging, che consente di modulare al meglio il profilo di ricarica in funzione del consumo delle altre apparecchiature di casa, in modo da non sforare il limite di potenza complessivo consentito dal contatore.

Per la ricarica domestica, infatti, non è necessario un nuovo contatore, ma nel caso in cui la potenza contrattuale sia limitata è consigliabile utilizzare strumenti di ricarica intelligenti, capaci, come Hera Ricarica, di ottimizzare i prelievi di energia grazie alla tecnologia ‘power management’.

Senza questo tipo di funzione, diventa necessario diventa necessario effettuare la ricarica durante la notte quando le altre utenze elettriche importanti di casa non sono in funzione. Ricaricare un'auto elettrica, infatti, richiede tempi più lunghi rispetto a un rifornimento di benzina. Il tempo di ricarica dipende da vari fattori: dalla potenza in kW con cui si ricarica, dalla potenza massima che il caricabatteria interno può accettare, dal tipo di cavo utilizzato, dallo stato della carica. Se si utilizza un normale contatore da 3 kW di potenza erogata, per esempio, serviranno indicativamente circa 8 ore perché la ricarica una batteria da 25kW completamente scarica sia completata al 100%.

Ricarica e risparmio in bolletta

All’energia utilizzata per ricaricare il veicolo elettrico viene applicata la stessa tariffa dei consumi domestici, i costi quindi confluiscono nella bolletta. Pertanto rivolgersi a un fornitore di luce e gas anche per l’acquisto della wall box offre alcuni vantaggi. In particolare i clienti Hera possono

rateizzare l’acquisto in bolletta;

avere la certezza di utilizzare energia elettrica certificata da fonti rinnovabili;

scegliere il costo dell’energia sulla base dell’offerta più adatta alle proprie modalità di consumo.

La ricarica dell’auto elettrica, infine, può diventare ancora più conveniente, quando la casa dispone di un impianto fotovoltaico, in grado di autoprodurre l’elettricità necessaria a ‘fare il pieno’ di energia. EstEnergy Gruppo Hera con la soluzione Hera Fotovoltaico è in grado di supportare i clienti anche nella realizzazione chiavi in mano dell’impianto; non un semplice fornitore di luce e gas, dunque, ma un partner capace di progettare insieme al cliente ogni fase della transizione energetica.