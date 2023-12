Lumache, una risorsa preziosa

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE ADG FEASR, BONIFICA E IRRIGAZIONE

Anche uno degli animali più umili e comuni può diventare una risorsa preziosa e allo stesso tempo una nuova frontiera dell’agricoltura. La bava prodotta dalle lumache è un ingrediente prezioso nei preparati per la cosmesi e a Gaiarine (TV) se ne produce una addirittura biologica. A raccontarlo è Jessica Pessotto, titolare dell’Azienda agricola Pra’ de Oro, diventata un punto di riferimento per questa produzione di nicchia, ma ad alto valore aggiunto. «Stavamo cercando una produzione alternativa per un nuovo terreno che avevamo acquistato ma non volevamo puntare su qualcosa di tradizionale. Poi mio marito mi ha suggerito di valutare un corso sull’elicicoltura. Mi piaceva l’idea delle lumache perché durante il compleanno di una delle mie figlie avevo notato quanto si fossero divertite giocando con questi animali. Mi era sembrata un’attività potenzialmente redditizia e al contempo a “misura di famiglia”, che ci permetteva di rimanere tutti a contatto con la natura».

A questo si è aggiunta la scelta di puntare tutto sul biologico. «Credo siamo tra i pochi in Italia, se non gli unici, a produrre bava di lumaca certificata biologica. Tutto il ciclo produttivo è biologico: le lumache infatti si nutrono di farine e ortaggi biologici che coltiviamo in azienda e si muovono su terreni trattati con metodi sostenibili. In questo modo possiamo dire di aver creato anche un piccolo ecosistema, che ci permette di avere anche un allevamento di api, che in questi terreni trovano le piante adatte per la produzione del miele». Sul fronte commerciale, allo stesso tempo, i risultati non mancano. «La materia prima che produciamo come azienda agricola ci sta dando grandi soddisfazioni. Ci sono rappresentanti di prodotti cosmetici che ci contattano per complimentarsi per il prodotto dopo averlo provato e proposto. Il fatto che sia biologico, inoltre, sta riscuotendo molto interesse: ci hanno contattati anche dall’estero per avere informazioni».

E le lumache non producono solo una materia prima molto ricercata, ma possono inaspettatamente fare anche altro. «Dall’esperienza fatta in famiglia è nata anche l’idea di diventare fattoria didattica. Le lumache sono animali adatti anche ad esperienze simili alla “pet-therapy” e lo abbiamo sperimentato con successo anche con persone con disabilità».

Per far conoscere un’attività così particolare, però, è essenziale poter fare degli investimenti adeguati. «I fondi europei del PSR ci hanno permesso di affrontare una ristrutturazione importante di alcuni immobili, che prima erano dei semplici ricoveri per gli attrezzi. Questo intervento ci ha permesso di avere un luogo idoneo per l’estrazione della bava di lumaca e di valorizzare l’immagine dell’azienda agricola, migliorando l’accoglienza dei nostri clienti».

Il progetto di Federica Pessotto e dell’azienda Pra’ de Oro fa parte della campagna informativa “Storie di sviluppo rurale”, condotta dalla Regione del Veneto per far conoscere i risultati della politica di Sviluppo rurale regionale