Banca 360 FVG, il territorio ha un nuovo punto di riferimento

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con BANCA 360 FVG

Società cooperative che si differenziano dalle banche commerciali tradizionali per la loro mission sociale e l'attenzione verso le esigenze della comunità, le banche di credito cooperativo sono pilastro importante del sistema finanziario del paese ed espressione del territorio in cui operano. Risalenti addirittura alla fine del 1800, le Bcc fanno della mutualità il proprio principio base, impegnandosi per soddisfare i bisogni finanziari di soci e clienti e promuovendo soluzioni personalizzate per rispondere a ogni loro richiesta ed esigenza.

Si tratta di istituti legati alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agiscono da volano per l’economia territoriale creando un circolo virtuoso che parte dalla raccolta e la gestione dei risparmi della clientela privata, si alimenta reinvestendo queste risorse nell’economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie e chiude con il sostegno alla crescita e all’occupazione nelle proprie comunità. Processi affrontati in modo democratico, garantendo decisioni prese in modo partecipative tenendo conto dei soci e degli interessi dei diversi stakeholder locali.

Nasce Banca 360 Credito Cooperativo FVG

In tale contesto, dalla fusione di BancaTer e Friulovest Banca, il territorio del Friuli-Venezia Giulia saluta l’importante e rivoluzionario avvento di Banca360 Credito Cooperativo FVG, che, come riferisce il presidente, Luca Occhialini, dal primo luglio si pone come «banca di respiro completamente regionale: primo polo ragionale, per dimensioni, nell’ambito della gruppo di Cassa Centrale Banca, nonché istituto con il maggior numero di filiali in Friuli-Venezia Giulia e non solo nell’universo Bcc, ma anche nel più ampio panorama del credito».

Applaudito e votato favorevolmente dalla larghissima maggioranza dei soci dei due istituti, il nuovo corso proseguirà nel solco del mutualismo tracciato fin dalle origini dalle Bcc, ponendosi come mission quella di promuovere la responsabilità sociale e stimolare la crescita economica e culturale delle comunità, ispirandosi ai principi etici e sociali della cooperazione e del localismo.



Vicinanza economica e sociale ai territori

«Nata dalla necessità di dare una risposta concreta a un’esigenza di mercato, la nuova sfida – spiega Occhialini – è tenere la responsabilità sociale a pietra angolare di ogni nostra decisione, aumentando le dimensioni e la struttura per far crescere di conseguenza la vicinanza economica e sociale ai territori. Una nuova identità, per un brand che punta a riaffermare con maggiore forza i propri valore e la propria missione: mettere al centro le persone e le comunità di questa regione».

«Il nome – illustra Lino Mian, ex presidente di Friulovest – è stato scelto proprio per rappresentare la capacità di includere nello progetto stesso l’intera regione, sia dal punto di vista geografico, sia da quello di un supporto alle aziende e alla famiglie». Stando ai numeri aggregati dei bilanci al 31 dicembre 2022, le masse amministrate sfiorano i circa 5,7 miliardi di euro, mentre la solidità di Banca 360 Fvg è garantita da circa 271 milioni di euro di patrimonio.



Una presenza radicata nel territorio

La nuova realtà può contare su una presenza capillare nel territorio, forte di 63 sportelli che garantiscono sportelli anche in tutti e quattro i capoluoghi delle ex province della regione, più uno in Veneto, a Bibione. A questo si aggiungono 400 collaboratori al servizio degli oltre 100mila clienti serviti e circa 20mila soci.

Banca 360 FVG porta con sé una storia lunga 132 anni che, dalla nascita di Cassa di Meduno e San Giorgio della Richinvelda, ha condotto alla creazione della realtà bancaria con più sportelli in regione (anche più delle realtà nazionali), per raggiungere 154 comuni e il 90% della popolazione del Friuli-Venezia Giulia, mantenendo intatti valori, innovazione, competenza e professionalità.

Per maggiori informazioni sulla nuova realtà è possibile visitare il sito internet www.banca360fvg.it