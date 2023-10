Valorizzare le potenzialità degli studenti: la nuova strategia del Ministero dell'Istruzione

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X

A fine luglio il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente del CNEL Renato Brunetta hanno stretto un accordo per impegnarsi nella riforma dell'orientamento scolastico all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I punti focali del protocollo si fondano sulla necessità di approfondire i percorsi di orientamento dei giovani e le conoscenze sulle nuove opportunità professionali e occupazionali. "Questo è un nuovo passo avanti verso il superamento del divario tra domanda e offerta di lavoro" ha dichiarato Valditara, "vogliamo introdurre docenti formati per guidare studenti e famiglie nella scelta del percorso più adatto a loro". Gli fa eco Brunetta, che spiega che "la transizione ecologica e digitale sono esempi di come questo momento storico sia caratterizzato da rapide trasformazioni": fondamentale, quindi, è che il mondo della scuola e dell'istruzione riesca ad adattarsi a tutti i cambiamenti.

Percorsi di orientamento mirati per poter affacciarsi al mondo del lavoro con sicurezza

Aiutare gli studenti a capire e valorizzare le proprie qualità per facilitare un ingresso consapevole nel mondo del lavoro con percorsi mirati e stage: questo è l'obiettivo che si pone il Collegio Pio X che propone tante novità per l'orientamento e lo sviluppo delle competenze trasversali (Pcto) fondamentali per approcciarsi a una professione. Lo scorso 25 settembre l'istituto ha presentato agli studenti delle superiori i suoi laboratori di lingue, giornalismo, matematica applicata, robotica, giurisprudenza e pensiero critico: corsi pensati ad hoc per facilitare l'ingresso a una professione o all’università. "Non sono solo stage" spiega la professoressa Cristina Scardanzan, referente del progetto, "si tratta di percorsi che i ragazzi portano avanti per un triennio, 170 ore dedicate, a partire dalla terza superiore. L'esperienza in azienda è soltanto uno dei tanti momenti di formazione: vogliamo motivare e dare competenze e autonomia agli studenti per orientarsi nel mondo degli adulti, dell'università e del lavoro, affinché diventino protagonisti del proprio futuro".

Quindici anni di riforme sull'orientamento scuola-università-lavoro sintetizzati in un unico percorso

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di adottare un nuovo strumento per riuscire a valorizzare i talenti propri di ciascuno studente, aiutandoli nella scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma con lo scopo di ridurre anche la dispersione scolastica. Facilitare l'accesso alle università o alla formazione di terzo grado è l'obiettivo che si è posto anche il Collegio Pio X, raggiungibile aumentando le sinergie con il territorio e le realtà imprenditoriali locali: "Stiamo lavorando in questa direzione da almeno 6 anni" racconta la professoressa Scardanzan. I docenti dell'istituto sono stati chiamati a partecipare ai corsi di formazione per diventare dei veri e propri "tutor orientatori" per affiancare e sostenere al meglio gli studenti nella scelta del proprio percorso di vita.

I ragazzi, in base alle loro passioni e inclinazioni, possono scegliere tra un'ampia offerta di corsi che spaziano dagli argomenti letterari a quelli linguistici, giuridici ed economici o scientifici e tecnologici. Percorsi dedicati alle lingue straniere, con particolare attenzione alla conversazione, oppure l'eccellenza di quello organizzato sulla robotica, ma anche laboratori di musica per la scrittura hip hop, o di public speaking: l'offerta formativa del Collegio è ampia e riesce ad andare incontro a tutte le necessità.

Il nuovo corso di giornalismo del Collegio Pio X e tutte le novità

I tanti percorsi proposti dal Collegio Pio X si arricchiscono ulteriormente con il nuovo corso di giornalismo, organizzato in collaborazione con il settimanale diocesano La Vita del Popolo, che prevede la redazione di un giornalino, X Caffè, l'amministrazione di un blog e la realizzazione del podcast Il Pio parlante. Le lezioni verranno integrate dalla presenza di giornalisti professionisti ed è previsto uno stage all'interno di una redazione. È stato introdotto anche il corso di "Pensiero critico", un laboratorio che mira a far acquisire le competenze per leggere al meglio il mondo che ci circonda e governarlo da protagonisti. In "Matematica in azione" viene invece proposto, con il supporto di ingegneri e manager, un lavoro scientifico su problemi di matematica applicata. Grazie al supporto di avvocati e giudici è infine possibile intraprendere un percorso mirato allo studio del funzionamento della giustizia civile e penale.

Per conoscere e approfondire l'offerta formativa del Collegio Pio X è possibile visitare il sito www.collegiopiox.it