Trieste: i ritratti e gli autoritratti di donne artiste al centro di una mostra fotografica

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ERPAC

Il Magazzino delle Idee di Trieste, dal 19 marzo al 26 giugno 2022, ospita la mostra Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste, a cura di Guido Comis in collaborazione con Simona Cossu e Alessandra Paulitti. Un’esposizione di 90 opere con cui si ripercorre il difficile processo che le donne, le artiste del Novecento, hanno dovuto affrontare per conquistare una nuova identità sociale. I ritratti e gli autoritratti presenti alla mostra ci parlano di quello che le protagoniste hanno vissuto per arrivare all’autodeterminazione: passando dal ruolo di sola modella al servizio di un artista, si sono trasformate in figure attive, autrici della loro arte. Dai ritratti di Man Ray, Edward Weston, Henry Cartier-Bresson, Robert Mapplethorpe, a quelli di Wanda Wulz, Inge Morath, Vivian Maier, Nan Goldin, Cindy Sherman e Marina Abramovic, ecco solo alcune tra le donne artiste e fotografe presenti alla mostra. L’evento, inoltre, è accompagnato dal catalogo Io, lei l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste, edito da Skira, che contiene le immagini di tutte le opere esposte e i testi di approfondimento di Guido Comis, Anne Morin, Giampiero Mughini, Anna D’Elia, Laura Leonelli e Alessandra Paulitti.

I percorsi e le sezioni della mostra

Il percorso della mostra Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste viene declinato in diverse sezioni: in ognuna di queste i visitatori potranno scoprire le diverse forme di rappresentazione dei ruoli che le donne hanno avuto nel corso del tempo.



Artiste e modelle è la sezione dedicata alle donne sia creatrici che modelle, come Meret Oppenheim, Tina Modotti e Dora Maar. Il corpo in frammenti è quella in cui vengono esposti gli autoritratti in cui si parla della difficoltà delle artiste di riconoscere se stesse e tutta la loro difficoltà per arrivare ad autodeterminarsi. Nella sezione Una, nessuna e centomila sono raccolti gli autoritratti di Claude Cahun a Cindy Sherman, che hanno utilizzato il loro corpo per interpretare identità o stereotipi diversi. Anche un’altra sezione affronta il tema degli stereotipi e delle identità culturali e sessuali, mentre altre ancora parlano della definizione dei canoni di bellezza.



Info Mostra Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste

Orari

Da martedì a domenica 10.00-19.00;

Lunedì chiuso

Aperture straordinarie: Lunedì 18 e 25 aprile



Biglietti

La biglietteria chiude mezz’ora prima

Intero € 8,00

Ridotto € 5,00 - 65 anni compiuti (con documento); ragazzi da 13 a 18 anni non compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento); diversamente abili

Omaggio - Bambini fino a 12 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo); insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); un accompagnatore per disabile; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) in servizio previa richiesta di accredito all’indirizzo info@magazzinodelleidee.it



Informazioni

www.magazzinodelleidee.it info@magazzinodelleidee.it | T +39 040 3774783



Cosa è il Magazzino delle Idee dell’ERPaC

Il Magazzino delle Idee di Trieste è un polo culturale che si trova in Corso Cavour e che fa parte dei beni dell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPaC). Luogo perfetto per ospitare mostre ed eventi, l’edificio è gestito dal Servizio Promozione e valorizzazione del territorio culturale ed è protetto dalle Belle Arti per il suo grande valore storico e architettonico. E’, inoltre, uno degli spazi espositivi fiore all’occhiello dell’ERPaC a cui fanno capo anche Villa Manini a Passariano (UD), i musei provinciali di Gorizia, il Faro della Vittori di Trieste, la Galleria Spazzapan di Gradisca d'Isonzo (GO) e il Teatrino Basaglia di Trieste. Il Magazzino delle Idee, grazie al grande open space in cui convergono i vani destinati a sala conferenze, laboratori e uffici informazioni, e grazie anche alla vicinanza con il centro città e la stazione ferroviaria, è la struttura ideale per ospitare una mostra come Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste, rendendola fruibile con facilità anche a un vasto pubblico.



Per saperne di più visita il sito: magazzinodelleidee.it