Rovigo, un mondo studentesco su misura

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con C.U.R. - CONSORZIO UNIVERSITA ROVIGO

Frequentare l’Università a Rovigo è un’opportunità unica che, grazie al lavoro e l’impegno del CUR (Consorzio Universitario Rovigo a partecipazione di Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo e Camera di Commercio Venezia Rovigo e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio Padova Rovigo), raccoglie un’offerta formativa in grado di rappresentare una preziosa opportunità di crescita culturale e personale. Un progetto pensato per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro capace di formare professionalità richieste in ambito provinciale, regionale e nazionale.

CUR, più di 25 anni al servizio del territorio

Da oltre 25 anni, il CUR opera supportando la presenza dell’università nella città di Rovigo e nel Polesine e fornendo servizi a due università prestigiose come quelle di Padova e Ferrara. Ma il Consorzio è anche promotore di cultura e sviluppo, offrendo a agli studenti servizi fondamentali come gli oltre 20.000 volumi della biblioteca e le segreterie didattiche, per un sostegno costante durante il percorso di studi e, come spiegato dal presidente del Cur, Diego Crivellari, «per mettere a disposizione un’offerta di qualità e di alto livello che non ha nulla da invidiare a quanto offerto presso le sedi storiche».

L’obiettivo del CUR è quello di fare rete, fare squadra, per implementare l’offerta e fornire servizi di qualità a supporto delle università e dei loro studenti. Una missione per rendere sempre più Rovigo un polo attrattivo a misura di studente. «Proprio per questo – sottolinea Crivellari – da poco è stato inaugurato lo studentato, una struttura di livello che permette di vivere al meglio la vita universitaria e la stessa Rovigo».

L’offerta formativa di Rovigo

Tanti i corsi a disposizione nelle diverse sedi universitarie in città, dalle lauree triennali in Diritto dell’Economia, Scienze dell’Educazione e della Formazione Continua, Educazione Professionale, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieristica, erogati dall’Ateno degli Studi di Padova, fino alla magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, erogato dall’Ateneo degli Studi di Ferrara, e passando per i bienni magistrali in Management Servizi Educativi e Formazione Continua e l’innovativa Water And Geological Risk Engineering (sempre attivati dall’ Ateneo Padovano) che è possibile frequentare interamente in lingua inglese e, vista la sua specificità, ha attirato studenti da ogni parte del mondo.

«Ogni anno – rivela Crivellari – sono oltre 2.000 gli studenti da ogni parte d’Italia e del Mondo che frequentano l’università e vivono Rovigo, con un altissimo livello di gradimento. Il nostro territorio sta dimostrando di poter sempre più essere un polo universitario di rilievo. Il CUR è convinto di ciò e si adopera per essere collante tra gli studenti, gli atenei, la cittadinanza e il territorio, promuovendo convenzioni e partnership con diverse realtà locali, esercizi commerciali, attività per il tempo libero, lo sport ecc., ma anche con iniziative significative come la creazione di workshop e seminari di approfondimento culturale e professionale».

Rovigo e il CUR, un lavoro di squadra

In questo percorso di crescita costante e di legame con il territorio, attraverso percorsi di orientamento, il Consorzio continua a rafforzare il rapporto con la scuola secondaria. «Un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – afferma Crivellari – è il nostro dell’University day, che permettere a chiunque di conoscere meglio la realtà universitaria rodigina».

Il forte legame dell’università con il territorio si evince, inoltre, anche grazie alle numerose iniziative che il CUR ha messo in agenda per sviluppare rapporti e attività con associazioni di categoria locali e avviare possibilità di accedere a borse di studio e altre opportunità a favore degli studenti. Ad esempio, i ragazzi e i docenti possono richiedere gratuitamente la UniverCity Card e beneficiare di convenzioni stipulate dal CUR con numerose realtà commerciali e sportive del territorio per mezzo di Confcommercio, Confesercenti e CNA.

Open day: il programma

Il CUR organizza per gli studenti che vogliono approcciarsi al mondo accademico l’University Day, il quale si terrà il Venerdì 2 Febbraio 2024 dalle 8.30 alle 12.30. Durante questa mattinata presso la sede CuBo di Viale Porta Adige, ci saranno varie attività legate all'orientamento universitario, come dimostrazioni, conferenze, incontri, visite guidate, momenti di confronto e dibattito. Saranno visitabili anche gli alloggi degli studenti, la biblioteca, le aule studio e le nuove sale del corso di infermieristica. L'University Day è un'importante occasione per ottenere informazioni e approfondire la conoscenza sulle numerose opportunità offerte dal territorio. Uno degli obiettivi della giornata sarà, infatti, fornire agli studenti delle scuole superiori informazioni sui corsi di studio offerti dalle Università di Ferrara e Padova, mettendo in evidenza i vantaggi che rendono il CUR una scelta di qualità per l'istruzione universitaria. Ospite d'onore di quest'anno sarà il giornalista e scrittore italiano Gian Antonio Stella, noto per il suo stile ironico e sarcastico nel raccontare la realtà politica e sociale del nostro paese.

Per saperne di più è possibile visitare il sito cur-rovigo.it