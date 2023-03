Padova, una città tutta da vivere e scoprire

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab

Città affascinante e dalle infinite bellezze storiche e culturali, a Padova è la vita stessa a riscoprirsi arte e, grazie, ai suoi siti patrimonio UNESCO, il Santo, il Prato con i suoi mercati, il Sottosalone e i mercati che animano le piazze, non è difficile capirne il motivo. Queste attrazioni, unite a un centro storico tutto da vivere e scoprire, fanno della città dei “Gran Dottori” una delle mete più apprezzate e ricercate dai turisti italiani e di tutto il mondo.

L’unicità rivive nei luoghi entrati nel patrimonio dell’umanità UNESCO: dall’antico orto botanico e la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, fino al Palazzo della Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e il Convento di Sant’Antonio, l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele. Padova è la culla del ‘300 e meta ideale per il periodo primaverile e di Pasqua.



Le eccellenze a Padova

Tantissimi gli appuntamenti che animeranno la città da fine marzo a inizio maggio, tra manifestazioni enogastronomiche, culturali, storiche e artistiche. Si parte i week-end del 25-26 marzo e 1-2 aprile con “Sapori di Primavera”, l’evento organizzato dalla Provincia e che, dalle ore 9 alle 20, porterà nella straordinaria cornice di Prato della Valle le eccellenze agroalimentari della provincia, tra aziende agricole locali, convegni e workshop.

Dal 26 al 28 marzo, sempre in Prato della Valle, Confesercenti, settore alimentare e prodotti regionali daranno vita alla diciottesima edizione di “Bell’Italia”, mostra mercato tra le più importanti vetrine nazionali dell’enogastronomia italiana che, dalle ore 9 darà spazio ai prodotti tipici nazionali e del territorio, tra eccellenze DOP, DOCG, DOC e particolarità sconosciute al grande pubblico, ma in grado di risvegliare giusti dimenticati e particolari.

Tradizione e bellezza tra le vie del Ghetto e il Prato

Sempre il 26 marzo, dalle 8 alle 18.30, sotto la cura dell’associazione “Contrada del Castello”, le strade del Ghetto e, precisamente, via delle Piazze, via San Martino e Solferino, via Soncin, Piazza Duomo, via Barbarigo e il primo tratto di via Vescovado ospiteranno, “Poenta e Renga” la manifestazione pensata per permettere di riscoprire questa antica tradizione culinaria. Numerose postazioni di assaggio di poenta e renga – piatto della tradizione a base di polenta e aringhe – in cui degustare anche i migliori vini del territorio.

Il 2 aprile, tra le vie del Ghetto, sarà la volta di “Ghetto in Flore: l'Agricoltura Sboccia in Città”, mostra mercato di piante, fiori e prodotti tipici del territorio, promossa da CIA con il contributo del Comune di Padova, Assessorato al Commercio e Attività Produttive. L’ultimo week-end di aprile, il 30 e il primo maggio, ASCOM proporrà “Europa in Prato”, con Prato della Valle a ospitare stand gastronomici provenienti da tutto il mondo.

Appuntamenti imperdibili e offerte

Insomma, un programma ricco e sfaccettato, a cui si uniscono appuntamenti come il mercatino di opera d’arte di “Momart”, che si svolge ogni prima domenica del mese in Piazza Capitanio, il secondo sabato del mese in Piazza delle Erbe e la terza domenica del mese in Prato della Valle, insieme al Mercato dell’Antiquariato.

Ma in questo periodo, così come il resto dell’anno, Padova è protagonista di mostre imperdibili come quella dedicata a Frida Kahlo e Diego Rivera, presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano fino al 4 giugno 2023, o l’affascinante percorso che fino al 10 aprile nelle sale del Museo Eremitani celebra le opere di Mimmo Paladino, ispirate al capolavoro di Giandomenico Tiepoli “Divertimenti per li regazzi”.



Per impreziosire la visita e la conoscenza di Padova e delle sue bellezze è possibile usufruire dei vantaggi del biglietto unico Urbs Picta, acquistabile negli info point cittadini o sul sito internet www.turismopadova.it, tramite cui è possibile rimanere anche aggiornati sugli appuntamenti di un programma ricco e unico, come la città che lo ospita.