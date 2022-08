La “Partita a Scacchi a personaggi viventi”, un weekend di emozioni a Marostica

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA

Sono tre le date da segnare sul calendario: il 9, 10 e 11 settembre 2022. Marostica, città veneta in provincia di Vicenza, si anima per tre giorni consecutivi con una nuova e attesa edizione della “Partita a Scacchi a personaggi viventi”. La rappresentazione ha luogo nella caratteristica Piazza Castello in cui fa da padrona un’enorme scacchiera marmorea circondata da 3.600 posti a sedere da cui godersi lo spettacolo.



Partita a Scacchi a personaggi viventi: gli albori della tradizione

La Partita a Scacchi a personaggi viventi ha radici lontane. Per risalire alle origini di questa leggenda bisogna fare qualche passo indietro fino al 1454, quando Marostica era uno dei domini della Repubblica di Venezia.

Come le storie più belle, anche questa ha alla base un intreccio amoroso. Si narra che proprio in quell’anno due impavidi guerrieri, Rinaldo D’Angarano e Vieri da Vallonara, s’innamorano perdutamente di Lionora, la bellissima figlia del Castellano Taddeo Parisio. La passione per la giovane ardeva talmente forte che i due pretendenti decisero di sfidarsi a duello per guadagnarsi la mano di Lionora.

Tuttavia, Taddeo Parisio si oppose al cruento scontro appellandosi a un editto di Cangrande della Scala di Verona e decise che la figlia sarebbe andata in sposa al vincitore di una partita di scacchi. L’incontro fu organizzato nella piazza del Castello da basso con pedine vive, armate e contraddistinte da insegne bianche e nere. A renderlo ancora più caratteristico fu il clima di festa alimentato dalla presenza di tutto il popolo e di uomini d’arte, fanti e cavalieri, luminarie, fuochi, musica e ballerine. Così, sotto gli occhi del Castellano e delle bellissime Lionora e Oldarda, Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara ordinarono le mosse che finirono per premiare il cavaliere di cui la figlia del Castellano era segretamente innamorata. Lionora nutriva infatti del sentimento per Vieri e aveva chiesto d’illuminare con una luce chiara il Castello da basso nel caso in cui a vincere l’incontro fosse stato il cavaliere che aveva fatto breccia nel suo cuore.

E così, al termine della partita, nella piazza esplose un clima di gioia e festosità che ancora oggi viene replicato in un quadro fatto di costumi, stendardi, giocolieri, graziose dame e valorosi cavalieri, per un totale di oltre 650 figuranti. Per avvicinarsi ancora di più alla tradizione, durante lo spettacolo della durata di due ore, gli ordini alle milizie vengono impartiti nella lingua antica della Repubblica di Venezia. L’obiettivo è quello di creare una riproduzione fedele all’originale in modo tale da conferire l’idea di un tuffo nel passato al pubblico presente in piazza.

Partita a Scacchi a personaggi viventi oggi: da Marostica al resto del mondo

Lo spettacolo viene organizzato nella Piazza di Marostica ogni secondo fine settimana di settembre degli anni pari. Per le mosse giocate da Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara sono state scelte alcune delle più emozionanti partite di scacchi della storia mondiale come fonte d’ispirazione. La sfida presa come riferimento viene scelta dagli organizzatori dell’evento nel rispetto di determinati requisiti: deve concludersi con un minimo di 16 e un massimo di 20 mosse, avere una durata all’incirca di 20 minuti ed essere molto scenografica. In occasione della prima edizione storica marosticana del 1923 è stata scelta l’immortale di Anderssen (tra il maestro campione del mondo Anderssen e Kieserirsky), mentre per gli anni successivi è stata rappresentata la partita giocata all’Opera di Parigi nel 1858 tra il campione americano Paul Morphy (che giocava a occhi bendati) e due nobili avversari, il tedesco Karl duca di Brunswick e il francese Conte Isouard. L’eco di questo spettacolo ha raggiunto ogni angolo del mondo, al punto che la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi è una delle rappresentazioni italiane storico-folkloristiche più richieste nel mondo. Ha calcato palcoscenici importanti quali l’Expo 1958 (Bruxelles), i giochi della XXIII Olimpiade nel 1984 (Los Angeles), l’Expo 1986 (Vancouver) e i mondiali di atletica leggera 1987 (Roma).



Partita a Scacchi a personaggi viventi: edizione 2022

Dopo quattro anni di silenzio (nel 2020 la rievocazione non è andata in scena a causa delle restrizioni anti-Covid), la rappresentazione ritorna il 9, 10 e 11 settembre 2022. Tre le rappresentazioni in programma: gli spettacoli serali di venerdì, sabato e domenica con l’atteso incendio del castello nel finale (tutti alle ore 21.00) e quello della domenica pomeriggio (alle re ore 17.00), reso più vivido dell’umanità dei personaggi alla luce naturale. Alla rappresentazione accorrono migliaia di spettatori da ogni parte del mondo, per uno spettacolo unico che si rinnova ormai da cent’anni!



Per maggiori informazioni riguardo la Partita a Scacchi a personaggi viventi è possibile consultare il sito web di riferimento www.marosticascacchi.it o le pagine social Facebook e Instagram.