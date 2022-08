La 32a edizione del Palio del Vecchio Mercato torna a colorare Montebelluna

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con COMITATO ENTE PALIO MONTEBELLUNA

Il prossimo 31 agosto Montebelluna torna a vestirsi a festa per la 32a edizione del Palio del Vecchio Mercato. Fino al 5 settembre la manifestazione, organizzata dal 1990 per rievocare l’antico percorso che ancora oggi unisce il nuovo e il vecchio mercato, omaggerà i 150 anni dall’istituzione del mercato al piano. A sfidarsi saranno le contrade di Biadene, Busta, Caonada, Centro, Contea, Guarda, Mercato Vecchio, Pederiva, Posmon, Sant’Andrea e San Gaetano.

La nascita del nuovo mercato e del Palio

Nel 1872, per ordine del sindaco Conte Domenico Zuccareda, il nuovo mercato decretò la nascita della Montebelluna moderna. Una decisione presa per facilitare l’accesso al mercato dei carretti carichi di merci, evitando così loro di dover raggiungere il casteller posto alla sommità del colle che sovrasta la città, antica sede del mercato, documentata già prima del 1.000 d.C.

Il Palio nasce per tramandare nel tempo il faticoso tragitto compiuto dai mercanti per raggiungere il colle. Ogni prima domenica di settembre le undici contrade di Montebelluna si sfidano trainando un carro carico di merci lungo il percorso che inizia di fronte al municipio e termina a Mercato Vecchio. Al termine della competizione, dopo la proclamazione dei vincitori, in un simbolico gesto di fratellanza e chiusura delle ostilità agonistiche, le contrade si scambiano in dono i propri prodotti tipici.

La 32a edizione del Palio del Vecchio Mercato

Un vero e proprio tuffo nel passato, reso ancora più autentico dalla sfilata storica che, oltre al palio, il 4 settembre dalle 15.30 vedrà le undici contrade con quasi mille figuranti partire da piazza Colonna e scendere verso il centro per rappresentare nella sfilata i passaggi storici che hanno caratterizzato quegli anni della vita a Montebelluna e per dare la vera sensazione del trasferimento del mercato al piano.

Il parere di una giuria di esperti con la collaborazione dell’associazione Venentia, formata dai vari gruppi folkloristici delle province venete e con la partecipazione di Lucio de Bortoli, assegnerà il titolo della migliore sfilata del palio.

31 agosto e primo settembre – Inaugurazione, damigelle e musica

La manifestazione si apre alle 20.30 del 31 agosto con la cerimonia di inaugurazione e la consegna delle chiavi della città al presidente dell’ente Palio, Nicola Palumbo. A seguire, l’esibizione delle 11 damigelle delle contrade, in collaborazione con Dance Studio e, l’elezione della damigella del 32° Palio del Vecchio Mercato. Il primo settembre, sempre dalle 20.30 verranno presentate le squadre del Palio e l’estrazione Pajete per decretare la griglia di partenza delle qualifiche. Dalle 23, “Rosso – Let’s Party” meets “Dove si balla”.

2 e 3 settembre – Musica, Marcà da na volta, qualifiche e Palio femminile

Il 2 settembre sarà interamente dedicato alla musica. Apre la serata, alle 21, Caste Jump. A seguire, Bengala Fire e alle 22.30 sarà la volta del frontman e voce dei Subsonica, Samuel. Chiude la serata, da mezzanotte, Caste Jump. Nella giornata di sabato 3 settembre, dalle 8 alle 19 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle del Marcà da na volta. Alle 15.30 si disputeranno le qualifiche del 32° Palio del Vecchi Mercato, e dalle 17.30 il 3° Palio del Vecchio Mercato Femminile. Dopo la premiazione, Curtis Deejay aprirà la serata musicale, che proseguirà con Nova Yc & Small White, Don Joe e si concluderà con l’esibizione di Dj Shorty.

4 e 5 settembre – Il Palio e la cerimonia di chiusura

La messa con la benedizione dei carri e la sfilata verso il municipio accompagnata dalla banda musicale della città di Montebelluna, aprirà la giornata del 4 settembre. Alle 11 sarà il momento della pesatura dei carri. Poi, dalle 15.30 la storica sfilata in costume (quest'anno, per la prima volta in discesa) e, alle 17 si darà il via al Palio del Vecchio Mercato, che sarà trasmesso in streaming sul sito internet www.ilpalio.it e in diretta su Antenna 3, canale 10 della tv.

Alle 19 sarà il momento per Apery Wow, l’aperitivo di Radio Wow. Mentre, alle 21, tocca al Domani mercato, il nuovo format del Palio. Dalle 23 spazio a Color Explosion, la festa targata Redbull. Alle 12 del 5 settembre, l’estrazione dei premi della Lotteria presso l’Ente Palio in piazza Moro inaugurerà l’ultima giornata di festa. Alle 20.30 ci sarà la premiazione del Palio e, alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico.

L’offerta enogastronomica del Palio

Durante tutte le serate della 32a edizione del Palio del Vecchio Mercato, dalle 19, sarà possibile gustare le prelibatezze dello stand enogastronomico. Il menù del Palio prevede primi, secondi, contorni, dolci, caffè e amari e, nelle serate a tema: mercoledì, bigoli artigianali con ragù d’anatra; giovedì, churrasco con patate fritte e polenta, in collaborazione con Macelleria Baldin; venerdì, frittura di pesce, con il contributo de Le Papere; sabato, hamburger di scottona 300 gr. con pane, patatine fritte e salse; domenica, spiedo misto con patate fritte e polenta, sempre in collaborazione con Macelleria Baldin.

Un Palio sostenibile e impreziosito dall’arte

Il Palio sarà anche l’occasione per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento. Il progetto Plastic free permetterà infatti di eliminare la maggior parte della plastica dall’area gastronomica e, grazie all’installazione di specifici erogatori d’acqua, sarà ridotto l’utilizzo delle bottigliette d’acqua. Il drappo del Palio è realizzato dall’artista Giancarlo Poloni. Un’opera per celebrare la ricorrenza dei 150 anni del mercato nuovo. È, invece, opera dell’artista Giustina Casanova Borca il drappo femminile, che rappresenta e omaggia uno spaccato di quotidianità contadina di un tempo.

Per ulteriori info e approfondimenti è possibile visitare il sito dell’evento: www.ilpalio.it