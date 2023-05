Intrattenimento esperienziale: torna la Conegliano Valdobbiadene Experience 2023

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con EDIMARCA S.A.S.

Il festival enoturistico estivo Conegliano Valdobbiadene Experience torna con un ricco e imperdibile programma, che attraverso degustazioni, itinerari e proposte gastronomiche permette di immergersi nella magica atmosfera delle Colline di Conegliano Valdobbiadene. Dieci giorni, dal 16 al 25 giugno, alla scoperta del magnifico territorio in cui nasce il Prosecco Superiore.

La terza edizione dell’apprezzata kermesse firmata dall’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, la più antica Strada del Vino d’Italia è realizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e punta forte sull’intrattenimento esperienziale con coinvolgenti appuntamenti pensati e adatti a tutti: tour ed escursioni naturalistiche, culturali ed enogastronomiche da vivere a piedi, in bicicletta, a cavallo o, ancora, in sella a una Vespa. Percorsi unici che guidano attraverso la scoperta di borghi, antiche pievi, colline e tramonti.

Il programma 2023 consiste in un unico cartellone suddiviso in 4 aree: Passeggiate Enogastronomiche che comprende escursioni - adatte a tutti - a piedi, in bici, a cavallo e in Vespa; Pic Nic e Relax, che propone aperitivi, apericene, pic nic accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento; Wine Lover con approfondite e dettagliate degustazioni; Laboratori del Gusto, vera novità di quest’anno, che offrirà ai partecipanti la possibilità di degustare il Conegliano Valdobbiadene Docg in abbinamento ad alcuni ricercati prodotti gastronomici

La manifestazione promette di regalare sensazioni ed emozioni capaci di imprimersi nella mente e nel cuore dei numerosi visitatori italiani e stranieri, accolti presso le diverse sedi delle strutture che ospitano l’evento e negli straordinari luoghi delle colline di Conegliano Valdobbiadene.

Un angolo di paradiso

L’unicità della kermesse è restituita, infatti, proprio dal territorio di Conegliano Valdobbiadene, un mondo a parte: accogliente, caloroso e gourmet. Un vero e proprio angolo di paradiso da vivere, esplorare, conoscere e imparare ad amare attraverso tutti e cinque i sensi. Scegliendo tra le numerose proposte e tour non sarà, infatti, solo il gusto a trovare piena soddisfazione, ma anche il desiderio di bellezza e relax.

Un territorio da favola che dal 2019 è riconosciuto dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità”. Novantasette chilometri quadrati di declivi vitati e di borghi, tra Conegliano e Valdobbiadene, che sono l’ottavo sito veneto e il 55° sito italiano sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per la cultura, nonché unico caso al mondo, fra i siti viticoli, a puntare sul paesaggio.

Come partecipare

Per consultare tutte le proposte e prenotare la propria esperienza è disponibile il sito www.coneglianovaldobbiadenexp.it oppure scrivere direttamente a info@coneglianovaldobbiadenexp.it. Dal sito è inoltre possibile scaricare gratuitamente la Guida ufficiale, compagna insostituibile per scoprire le ricchezze turistiche ed enogastronomiche del territorio, disponibile anche presso gli uffici IAT e gli Info Point del territorio.

A impreziosire ulteriormente il soggiorno e trasformare le giornate nel Conegliano Valdobbiadene in un’esperienza unica, fatta di gesti ed attività quotidiane, senza rinunciare, però, a comfort, servizi, relax e persino lusso, concorre anche un’ampia offerta di Hotel a quattro stelle, agriturismi tipici e B&B: tra vecchi casolari ristrutturati in resort con piscina, tenute agricole trasformate e in agriturismi dallo stile country-chic. L’elenco delle strutture è disponibile al seguente link: www.coneglianovaldobbiadenexp.it/dove-dormire/.