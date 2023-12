Il Veneto ha l’S-Factor: è Regione Europea dello Sport 2024

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con IDEEUROPEE

Atletica leggera, calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis ma non solo: sport alpini e invernali, ciclismo, pesca sportiva... di sport, in Veneto, ce n'è per tutti i gusti. Dopo la cerimonia al Parlamento europeo di Bruxelles che ha ufficializzato la conquista del vessillo di Regione Europea dello Sport 2024, il Veneto coglie la sfida di Aces Europe e si appresta ad un anno da protagonista, un anno impegnativo che verrà scandito da un calendario ricco di eventi e di attività per valorizzare, promuovere e diffondere le pratiche sportive.

Un vero e proprio “S-Factor”, insomma, dove la S sta per Sport. Il Veneto è stato valutato e premiato da questo importante titolo: "Ci riempie di orgoglio perché significa che a livello europeo ci riconoscono come una regione modello in campo sportivo - ha commentato il presidente Luca Zaia - Siamo una regione a grande vocazione sportiva, una palestra a cielo aperto. Dal mare alla montagna, la conformazione geografica e le nostre infrastrutture ci consentono di praticare gli sport più vari, sia a livello amatoriale, sia agonistico".

Cultura sportiva e impiantistica: i valori premianti della Regione Veneto

Il Veneto da sempre riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del benessere psicofisico e di crescita civile individuale e di comunità, con operazioni mirate alla valorizzazione, promozione e diffusione dello sport a livello locale, nazionale e internazionale: per questi motivi, infatti, lo scorso giugno aveva deciso di candidarsi a Regione Europea dello Sport 2024, venendo infatti premiato.

Il Veneto è una vera e propria palestra a cielo aperto, grazie alla sua conformazione geografica che permette di ospitare e organizzare qualsiasi tipologia di evento e disciplina sportiva. Lo sport, a 360°, fa da sempre parte della cultura locale in cui tutti possono praticare le attività motorie che preferiscono: terra di grandi storie, campioni ed eventi, possiede impianti e strutture sportive efficienti e accessibili, in un'ottica di valorizzazione del territorio attraverso la promozione culturale e turistica del paesaggio e dei servizi offerti. Lo sport e i suoi valori universali sono alla base dell'etica, dell'inclusività, insegnati sin dalla scuola, per lo sviluppo della personalità di ciascun individuo e della collettività sociale di cui fa parte.

Tra cielo e terra, lo sport nel cuore del Veneto

"Questo risultato è il frutto di un importante lavoro svolto negli ultimi anni - ha spiegato l'assessore allo Sport Cristiano Corazzari - la nostra candidatura poggiava su un importante dossier che racconta il Veneto come terra di sport ad ogni livello: i nomi dei grandi campioni si affiancano a una nutrita squadra di atleti impegnati nelle giovanili, fino ai praticanti amatoriali di ogni età, con un occhio particolare allo sport per disabili". I numeri, dopotutto, parlano chiaro: secondo i dati Istat del 2020 il 43,8% della popolazione pratica sport, mentre il livello di sedentarietà è il secondo più basso d'Italia. Con oltre 7.700 impianti, il Veneto conta quasi 500mila tesserati a società sportive di ogni livello: le possibilità per vivere, scoprire e apprezzare le attività motorie sono pressoché infinite.

Sport, cultura e turismo sono un connubio perfetto: le Dolomiti si apprestano anche a ospitare i più importanti palcoscenici delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra città d'arte, borghi magnifici, natura incontrastata, spiagge e montagne, chiunque può trovare l'itinerario perfetto per godere delle bellezze che la Regione sa offrire: itinerari di trekking, mountain bike, motorsport, equitazione, si alternano alla possibilità di sciare, pattinare, praticare golf, la vela o la canoa.

Un 2024 ricco di iniziative ed eventi

Per consolidare ulteriormente il rapporto già indissolubile tra Veneto e sport, anche nel 2024 saranno tantissime le iniziative organizzate e promosse dalla Regione, come l'Osservatorio Regionale per lo Sport, l'Osservatorio Urban Health, Veneto in Action e il progetto Scuola e Sport, arrivando alla definizione della Carta etica dello sport e ai Piani di prevenzione Comunità Attive, del turismo e della mobilità ciclistica. Molti anche gli appuntamenti imperdibili che sono già stati confermati: il Trofeo Coni, il Campionato europeo BMX, la Coppa del mondo di snowboard, il Campionato Italiano di pallacanestro in carrozzina, il Karate World Cadet. Importante sarà la presenza della Regione del Veneto a Sport Expo presso la Fiera di Verona dal 10 al 12 marzo 2023. Ma sono soltanto alcuni degli eventi che andranno in scena durante tutto il corso dell'anno e che richiameranno atleti, amatori, curiosi, visitatori e turisti da tutto il mondo.

A conferma e riprova dell'S-Factor veneto, è in partenza una nuova campagna di comunicazione per raccontare al meglio l'attitudine sportiva della Regione, la sua promozione e la sua valorizzazione, spiegate anche attraverso pagine ufficiali dedicate sui social (@venetosport2024). "Ho sempre saputo che il nostro territorio aveva le carte in regola per ottenere questo importante riconoscimento - ha confessato l'europarlamentare Rosanna Conte -. Lo sport ha un grande valore per i nostri territori e le nostre comunità, non si tratta solo di un'attività ludica e salutare, ma rappresenta anche un modo efficace per promuovere aggregazione e collaborazione".

Per saperne di più sulle iniziative organizzate e promosse dalla Regione Veneto è possibile vistare il sito internet www.regione.veneto.it/web/sport.