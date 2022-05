Il fumetto noir in mostra a Pordenone

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE VASTAGAMMA APS

Il PAFF! - Palazzo Arti Fumetto Friuli è la sede, dall’8 aprile fino al 10 luglio, dell’esposizione Blacksad, i colori del noir di Juanjo Guarnido. Realizzata in collaborazione con 9eme Art Références di Parigi, la mostra colorerà per tre mesi consecutivi i rinomati spazi espositivi di Villa Galvani, in viale Dante 33.



Blacksad, i colori del noir: un tuffo dentro la nota serie di fumetti

Lasciamo che siano i numeri a parlare: per chi non la conoscesse, la serie quest’anno compie 22 anni e vanta ben sei volumi all’attivo, tirature di lusso, artbook, progetti radiofonici e un adattamento in forma di videogioco. Insomma, ci troviamo di fronte a un vero e proprio fenomeno di massa che ha fatto di Juanjo Guarnido una “star del fumetto contemporaneo”, come lo ha definito il Direttore artistico di Paff! Giulio De Vita.

Il protagonista del fumetto è il gatto antropomorfo John Blacksad, un detective senza misure con il pelo nero e la macchia bianca sul muso come marchio di fabbrica. Ad aiutare l’imponente e roccioso gatto nella risoluzione degli enigmi ci sono la donnola giornalista Weekly e l’incorruttibile ufficiale di polizia Smirnov, sullo sfondo di un’America degli anni ’50 che viene esplorata, con un pizzico d’ironia, nelle tematiche della segregazione razziale e della “caccia alle streghe” durante gli anni della guerra fredda.

I colori del noir emergono nello stile estetico della narrazione in prima persona del protagonista. Questo ha come comune denominatore l’alternarsi di toni drammatici e ironici, tipici della Série Noirée del mood francese. Ad aggiungere un tocco in più al racconto ci pensano i personaggi antropomorfi, che spiccano per la loro prorompente caratterizzazione. Primo fra tutti è proprio John Blacksad: personalità poliedrica e sfaccettata dall’aria imponente e imbronciata, ma dal cuore tenero che porta alti i valori di condivisione, generosità e giustizia.

Parlando di personaggi non si può non citare l’importanza che ricopre per Guarnido la figura dell’artista maledetto, altro elemento ricorrente nei sei volumi. In Anima rossa, per esempio, il gatto detective incontra il poeta Abraham Greenberg e il pittore Sergei Litvak (chiaramente ispirato a Mark Rothko). Ne L’inferno, il silenzio, ci sono i musicisti Junior Harper e Sebastian Fletcher e, in Amarillo, i grandi rappresentanti della Beat Generation.

Ultimo, ma non meno importante, è un altro particolare che fa da fil rouge alla narrazione: i colori. La scelta di Guarnido ricade sul nero, bianco, rosso, blu e giallo: sono queste le tinte principali che accompagnano la narrazione e che emergono sin dalla copertina come “spoiler” del tema principale trattato nel volume.

Juanjo Guarnido, alla scoperta dell’autore di Blacksad

Nasce nel sud della Spagna, più precisamente a Granada nel 1967. Sin da piccolo dimostra di avere una grande propensione per il disegno che lo porta a diventare un assiduo frequentatore della biblioteca municipale di Salobreña. Tra lui e la sezione fumetti è amore a prima vista ed è qui che capisce che il futuro ce l’ha proprio davanti agli occhi. A vent’anni si specializza in pittura a Madrid e prosegue gli studi in Francia, approdando poi con successo negli Stati Uniti. Si sa che l’impegno ripaga sempre ed è proprio quello che succede a Guarnido, con la pubblicazione del primo volume di Blacksad. Il fumetto, con i suoi ricchi riferimenti culturali, gli script originali e i disegni fortemente espressivi, fa conoscere al mondo intero “uno fra i più prestigiosi animatori, fumettisti e illustratori spagnoli” come lo definisce Tiziana Gibelli, Assessore alla cultura della regione Friuli Venezia Giulia.



Tutto su PAFF! - Palazzo Arti Fumetto Friuli

PAFF!, acronimo di Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone è la prima istituzione culturale in Italia e una delle pochissime in Europa che promuove la divulgazione dell’arte e della scienza attraverso lo strumento del fumetto. Fondato nel 2018 da Giulio De Vita e da un team di professionisti di provenienza eterogenea, PAFF! utilizza le immagini come veicolo per interagire in modo creativo con gli utenti e farli avvicinare in maniera divertente alla cultura.

Concepito originariamente come progetto sperimentale, con il tempo ha saputo affermarsi diventando un’istituzione permanente che promuove la cultura, la formazione professionale e la valorizzazione delle risorse del territorio.

Gestito dall’Associazione Vastagamma APS e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone, PAFF! è sede di esposizioni temporanee, di corsi di formazione, percorsi ludico-didattici, eventi e conferenze per varie fasce di pubblico. Grazie alla sua originalità e all’utilizzo del fumetto come mezzo principale, inoltre, è in grado di coniugare ambiti e tematiche molto distanti fra loro: l’arte, la scienza, le discipline sociali.

"Blacksad, i colori del noir" @Paff!

Pordenone, viale Dante 33

Dall’8/04 al 10/07

Mar-Ven: 15.00-20.00

Sab-Dom: 10.00-13.00 e 15.00-20.00

Per info e biglietti: www.paff.it

