Giornata Mondiale dell’educazione: celebrare un diritto fondamentale e le sue sfumature

Ogni anno, il 24 gennaio, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale dell’Educazione, un’occasione dedicata all’importanza della conoscenza e dell’istruzione accessibile a tutti. Infatti, questa giornata rappresenta un impegno globale per garantire che l’educazione sia a portata di ciascuna persona, indipendentemente da età genere o background sociale. Il potere trasformativo dell’istruzione è universale e attraverso la diffusione del sapere e della conoscenza si può osservare e proiettare un futuro più luminoso, curioso e inclusivo.

Guidati dalla conoscenza, il futuro illuminato con l’istruzione

L’istruzione, sostiene l’UNESCO, offre opportunità per affrontare gli episodi della vita e sensibilizza gli studenti. L’età della preadolescenza, quella che va dagli 11 ai 14 anni, richiede particolare attenzione alla crescita e allo sviluppo di competenze utili per combattere le sfide quotidiane, dalla più piccola alla più grande. La scuola ha il compito di conferire agli alunni una discreta padronanza nei linguaggi, una preparazione di base adeguata, l’autonomia allo studio e la maturazione di competenze trasversali; tutte qualità che, in un percorso scolastico e di vita, possono fare la differenza. Su questi valori si fonda l’intero Istituto Canossiano Madonna del Grappa, che, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di II grado caratterizza tutte le sue classi per la passione educativa, l’attenzione alla persona, l’educazione emotiva, relazionale e spirituale. Come dimostrano i risultati Invalsi e i risultati della scuola superiore, ciò che accomuna gli insegnanti è l’attenzione e la dedizione che trasmettono agli alunni ma anche la preparazione disciplinare e metodologica di qualità. Inoltre, l’Istituto offre dei corsi di formazione che vanno dal time management al corso per il primo soccorso. Un portafoglio vario e ricco di contenuti di spessore, supportati da personale scolastico competente e premuroso. Per scoprire e consultare l’offerta formativa, visitare il sito www.canossiane-treviso.it.

L’impegno di CNA Padova e Rovigo per costruire le competenze del futuro per gli imprenditori di domani

Tra il sapere e il saper fare: oggigiorno i percorsi scolastici si basano anche sulla praticità, e vengono scelti proprio per questo. Come nella scuola, la crescita e lo sviluppo sono importanti anche nel mondo del lavoro. CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è un’associazione di imprese la cui mission è dare valore all’artigianato e far crescere le piccole e medie imprese. Con le 20 sedi, CNA ha una presenza capillare sui territori di Padova e Rovigo per dare una risposta concreta alle esigenze specifiche delle imprese. CNA Padova e Rovigo è impegnata da tempo sia sul fronte dell’orientamento sulle scelte di studio e di lavoro dei più giovani sia, parallelamente su uno degli aspetti più urgenti del “fare impresa” oggi. L’obiettivo principale di CNA, è quello di mostrare ai più giovani che il saper fare artigiano è frutto di creatività, entusiasmo e impegno, ma anche di molta innovazione tecnologica e digitale. Attraverso i suoi progetti, CNA vuole dimostrare che è possibile imparare il mestiere artigiano in tutte le sue sfaccettature, abbracciando le sfide che lancia qualsiasi settore produttivo senza allontanarsi dal territorio ma, anzi, contribuendo a farlo crescere e a svilupparlo sotto il profilo imprenditoriale.

Per CNA è quindi fondamentale dare voce alla creatività degli studenti, alimentandola e costruendo poi le competenze necessarie per dare forma a prodotti di qualità. Curiosità, passione, abilità e competenze sono le parole d’ordine alla base delle attività di orientamento scolastico e professionale che CNA porta avanti per sostenere gli imprenditori di domani.

Infatti, CNA ha in programma una serie di iniziative sul territorio per avvicinare scuole e imprese e costruire le competenze del futuro. Per saperne di più è possibile scrivere a scuola.impresa@pd.cna.it e rimanere aggiornati su tutte le attività iscrivendosi alla newsletter CNA a questo link: cnapadova.it/newsletter/.

Al servizio della collettività

La formazione, non solo didattica, rappresenta il viaggio appassionante e trasformativo attraverso il quale gli individui acquisiscono conoscenze, competenze e prospettive che plasmano il loro percorso personale e professionale. In un mondo sempre in evoluzione, la formazione continua diventa un cammino necessario per ogni professione, pena il rischio di rendersi insignificante o addirittura dannosa per le persone e/o l’ambito a cui si rivolge. Va inoltre sottolineato che l’individuo, accrescendo la propria formazione, ha l’opportunità di esplorare e perfezionare le proprie potenzialità, di adeguare i propri interventi ai bisogni emergenti e contribuire così a migliorare il contesto che lo circonda. Questi sono gli obbiettivi che si propone Formiamo Impresa Sociale Srl. Per raggiungere questi obiettivi esso programma bandi per concorsi, progetti formativi rivolti ad Enti Pubblici e Privati, quali comuni, scuole, asili e federazioni. Molti sono i professionisti, impegnati come volontari e/o dipendenti, che non hanno mai smesso di formare se stessi e, nello stesso tempo, assumono come mission quella di trasmettere passione e competenze ad altri per rispondere ai bisogni che emergono, nelle famiglie e nella società, in un mondo in continua evoluzione. Questi progetti hanno come obiettivo la costante tutela della salute e della sicurezza di tutta la popolazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: formiamoblog.wordpress.com/bilancio-sociale/ o scrivere all’indirizzo info@e-formiamo.it.

L'educazione, un faro che guida attraverso le vie della consapevolezza

L’istruzione riveste un ruolo cruciale in una società e, altrettanto fondamentale, è il supporto per acquisire un buon metodo di studio e renderlo efficace. La filosofia di Serenamente è quella di offrire agli studenti un luogo in cui si lavora valorizzando le persone che sono, prima di essere studenti. Serenamente non solo è adatto per recuperare i voti negativi attraverso attività di ripetizione, ma vuole sostenere gli alunni fornendo gli strumenti giusti ad un approccio allo studio proattivo ed efficace. Gli studenti dovrebbero apprezzare lo studio e non subirlo in maniera passiva; infatti, oltre agli insegnanti, lo staff è composto da psicologi e psicoterapeuti pronti ad aiutare gli alunni demotivati o che soffrono di ansia; i principali motivi per cui, di solito, non si riesce ad affrontare spensieratamente la scuola. Lavorando in sinergia sulla didattica, sul metodo e sugli aspetti psicologici, Serenamente crea un circolo virtuoso che porta gli alunni ad avere sempre più strumenti, capacità e fiducia in se stessi. Solo così i ragazzi possono approcciarsi all'istruzione in modo diverso, acquisendo la consapevolezza delle loro potenzialità e studiando per conoscere e non per il solo scopo di prendere un bel voto.

Serenamente offre il supporto di uno staff di professionisti, che lavorano con passione e competenza per mettere a disposizione un sostegno davvero completo. Serenamente offre servizi per tutte le necessità: recupero delle insufficienze e dei debiti formativi, psicologia dell’apprendimento, percorsi di homeschooling e percorsi per privatisti, orientamento e sostegno alla scelta della scuola secondaria e del percorso post-diploma. Il centro Serenamente si trova a Padova, in Vicolo Ponte Molino, 9. Per informazioni chiamare al numero cellulare 3478619830 o contattare su info@centroserenamente.com. Per tutte le altre curiosità, visitare il sito centroserenamente.com/project/federica-de-cecco/