Caorle: un Borgo Storico sul Mare Adriatico

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con COMUNE DI CAORLE

Caorle è un borgo storico a due passi da Venezia, caratterizzato da ampie spiagge dalla sabbia fina e dorata e circondato da una laguna incontaminata ed un territorio ricco di storia, cultura e natura. Da anni la sua spiaggia è premiata con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, indici di qualità e sostenibilità.

La piccola Venezia

La località è annoverata tra i Borghi Storici Marinari. Il centro storico, con le sue case colorate, le calli e i campi, ricorda una piccola Venezia. Il cuore è Piazza Vescovado, con il Duomo romanico e il singolare campanile cilindrico, entrambi dell'XI secolo. A due passi, prospiciente il mare, spicca il Santuario dedicato alla Madonna dell'Angelo, la protettrice dei pescatori caorlotti.

La tradizione della pesca continua ad essere praticata e al mercato ittico ha luogo la secolare asta ad orecchio. L'area naturalistica della laguna ci porta alla scoperta dei casoni, le antiche dimore dei pescatori in legno e in canna palustre.

Il pescato freschissimo, con i suoi prodotti tipici come il moscardino Dop, il canestrello bianco e le vongole biologiche, è il fiore all'occhiello della tradizione gastronomica caorlotta, da degustare nei ristorantini del posto.

Caorle è anche sinonimo di benessere e sport per tutti i gusti e le età. È considerato il paradiso dello Slow Tourism: piste ciclabili, traghetto bici-barca, canoa e voga lungo i canali. Il campo da golf a diciotto buche e due darsene da diporto rendono la località la meta ideale per una vacanza attiva.

Caorle tra musica, cultura e arte

Numerosi e imperdibili sono gli eventi in programma a Caorle quest’anno.

In primo piano, la mostra di arte contemporanea “Andy Warhol: the age of freedom” che si terrà dall'11 giugno al 3 settembre presso il Centro Culturale Bafile: un percorso espositivo di oltre 70 opere, che oltre a Warhol include artisti come Rauschenberg, Lichtenstein e molti altri.

Da sabato 24 giugno a sabato 1 luglio si svolgerà la XXI edizione di ScoglieraViva, premio internazionale di scultura con gli artisti che trasformano i massi della scogliera in opere d’arte.

A luglio il Parco del Pescatore sarà teatro del Suonica Festival, tanti concerti musicali con grandi nomi italiani.

Il 22 e 23 luglio si svolge la Processione della Madonna dell'Angelo, al termine della quale ha luogo in Piazza Vescovado il cosiddetto “Incendio del Campanile”.

Il festival internazionale del teatro di strada “La Luna nel Pozzo” torna, come ogni anno, ad animare le serate del centro storico. Dal 31 agosto al 4 settembre.

E per finire, dall’8 dicembre al 7 gennaio si terrà l’appuntamento natalizio con Caorle Christmas Time.

Per conoscere Caorle e le sue bellezze, l'ufficio IAT propone dei tour guidati a piedi o in bicicletta. Info: 0421 81085 info@caorle.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.caorle.eu.