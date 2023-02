A Pordenone nasce l’International Museum of Comic Art

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE VASTAGAMMA APS

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di arte e di cultura: tra i numerosi luoghi d’interesse spicca Pordenone, chiamata “la città dipinta” per i molti palazzi affrescati del centro storico. Una città dinamica e creativa, che si è sempre dimostrata all’avanguardia, promotrice di eventi artistici, musicali e letterari anche di portata internazionale, capaci di richiamare l’attenzione di esperti e appassionati.

Una meta, dunque, imperdibile per gli amanti del bello, della storia, del patrimonio artistico, ma anche per gli spiriti più anticonvenzionali, che potranno trovare stimoli e proposte originali come, ad esempio, il PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli): con sede a Villa Galvani, l’innovativo contenitore culturale gestito dall’Associazione Vastagamma APS dal 2018 coniuga cultura, formazione, didattica, ricerca e intrattenimento attraverso lo strumento divulgativo del fumetto e organizza mostre temporanee di importanza nazionale e internazionale. Dal 10 marzo, con l’inaugurazione di una esposizione permanente, il PAFF! diventa ufficialmente “International Museum of Comic Art”.

Una prestigiosa dimora storica come palcoscenico per i fumettisti più rappresentativi

La sede che ospita il PAFF! è unica nel suo genere, un’eccellenza del territorio prestata alla cultura: si tratta di una villa storica del 1850, in stile veneto, dotata di spazi adeguati alla proposta − grazie alla ristrutturazione effettuata nel corso degli anni Novanta e all’ampliamento del 2010 − quali un auditorium da 90 posti, una sala didattica, un’ampia terrazza, il bookshop, il guardaroba, uffici, caveau e coffee point. Il Parco Galvani in cui si trova il PAFF! è un considerevole valore aggiunto e rientra nel processo di riqualificazione dell’area, dove l’interno e l’esterno dialogano fra loro senza barriere. Sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone, il PAFF! offre un ampio e variegato elenco di artisti esposti: Manara, Moebius, Marvel e DC Comics, Milton Caniff, Cavazzano, Guarnido, Tony Wolf, Will Eisner, per citare celebri nomi internazionali. Nella proposta, non solo mostre ed esposizioni, ma anche attività integrate come corsi, conferenze, festival, eventi, progetti sociali per le imprese del territorio e per il turismo.

Un piano didattico, formativo e culturale sempre in movimento, 315 giorni l’anno, 6 giorni su 7, dal mattino alla sera. Di grande valore e respiro internazionale le esposizioni organizzate nelle sale di Villa Galvani e dell’annessa Galleria Armando Pizzinato: Gradimir Smudja (Da Leonardo a Picasso), Giorgio Cavazzano (Side by Side), Mario Alberti (Il Muro), Lorenzo Pastrovicchio (Mecha-design), Milton Caniff (Masters of Black&White), i maestri americani dei supereroi Marvel e DC, Milo Manara (Secret Gardens), Mœbius (Alla ricerca del tempo), Juanjo Guarnido (Blacksad – I colori del noir), Tony Wolf (Attenti al lupo). Dal 7 ottobre è in corso “The Spirit of Will Eisner” dedicata al più paradigmatico autore di graphic novel e fonte d’ispirazione per tutti i fumettisti, con oltre 180 opere originali − tavole a griglia libera, splash page e ambientazioni − esposte attraverso un percorso avvincente e accurato. Sono poi visitabili anche “Nel segno di TEX”, con i disegni del fumettista pordenonese Emanuele Barison, e “Strip Art - Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto”: una cinquantina di opere che esplorano la storia del fumetto, dagli esordi fino agli anni Quaranta del Novecento, attraverso i grandi Maestri nordamericani.

Nasce l’esposizione permanente, realtà di spicco internazionale nel mondo del fumetto

Il 10 marzo 2023 dunque è una data da ricordare per tutto il mondo del fumetto: il PAFF!, con il patrocinio del Ministero della Cultura, inaugura l’esposizione permanente diventando così “International Museum of Comic Art”, una realtà italiana unica per progetto e spazi, pari solo ad altre presenti nelle capitali europee. «L’inaugurazione dell’esposizione permanente − sottolinea Giulio De Vita, Presidente e Direttore Artistico del PAFF! International Museum of Comic Art − rappresenta un altro petalo nella rosa di attività espositive, didattiche e di formazione proposte dal nostro Centro che si conferma, a soli quattro anni dalla nascita, realtà di spicco in Europa in ambito culturale e interlocutore internazionale nel panorama museale». Ma com’è strutturata l’esposizione permanente e cosa potrà ammirare il visitatore? Un percorso multimediale e interattivo dal forte impatto, lungo i 2.200 metri quadrati di spazi espositivi, costituito da circa 200 tavole originali dei più famosi fumettisti di sempre e oltre 500 fra schizzi, fogli di sceneggiatura, pubblicazioni storiche e rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti, scenografie e filmati provenienti da tutto il mondo.

La collezione è accolta al primo piano di Villa Galvani ed è suddivisa in 9 sezioni, con tavole originali di maestri e disegnatori di assoluta fama come Carl Barks, Milton Caniff, Giorgio Cavazzano, Will Eisner, Floyd Gottfredson, Chester Gould, Benito Jacovitti, Magnus, Milo Manara, George McManus, Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Alex Raymond, Charles M. Schulz, Art Spiegelman. Presente anche una scultura di Ivan Tranquilli, mentre è di Davide Toffolo la tavola introduttiva sul protofumetto, ovvero quelle storie illustrate (ne sono un esempio i fregi che ornano la Colonna Traiana) che hanno anticipato la nascita dell’industria e del successo della Nona Arte. Fondamentale l’apporto di Luca Raffaelli, esperto e storico del fumetto al quale è stata affidata la curatela dell’esposizione permanente, che ha dato un’impronta inusuale allo storytelling del percorso incentrandolo sui diversi formati con cui il fumetto è stato recepito, letto e amato, in ogni luogo, condizione, tempo, cultura: ad esempio, in America prima sono nate le tavole domenicali nei supplementi a colori e poi le strisce e i comic book, mentre in Italia hanno preso piede il formato giornale e le strisce di “Tex”, in Francia i cosiddetti “albùm” e in Giappone i “tankobon” per la pubblicazione dei manga.



Il fumetto e le sue riproduzioni come mezzo di comunicazione

Cosa differenzia, dunque, il PAFF! dagli altri musei del fumetto del mondo? Certamente la comparazione fra le tavole originali e le riproduzioni, i giornali, gli albi, i libri su cui i fumetti vivono, come si evince dalle parole di Luca Raffaelli: «L’idea sposata da Giulio De Vita e dal PAFF! è unica e innovativa e permetterà di vivere il fumetto come un mezzo di comunicazione completo e allo stesso tempo capace di interagire con le altre arti. Gli originali ci saranno e, come si vede dalla prestigiosa lista degli autori, sono di altissimo livello. Ma i visitatori li potranno ammirare solo dopo aver osservato le loro riproduzioni». Punto di forza sono anche le connessioni interdisciplinari del fumetto con il cinema, la pittura, la moda, il design, le avanguardie, il teatro, la letteratura e settori quali l’educational e l’entertainment, che offriranno al pubblico uno sguardo inedito e diverso dal solito e mostrando i legami e i vincoli con l’industria della comunicazione: sì, perché i fumetti, così come ogni prodotto editoriale, nascono con uno scopo e un target precisi, anche se poi può capitare che le decisioni iniziali vengano stravolte e seguano un’altra strada. Ne è un esempio la tavola domenicale di Flash Gordon, grande e dagli impressionanti colori, ridimensionata in formato pocket in bianco e nero. Oppure “L’Eternauta”, fumetto di fantascienza nato nel formato orizzontale argentino negli anni Cinquanta (celebre per aver predetto le tragedie dei desaparecidos) diventato un successo italiano nel formato verticale di “Lanciostory”, vent’anni dopo. O ancora il “Maus” di Spiegelman, nato come inserto di una rivista underground venduta in poche migliaia di copie e diventato uno dei romanzi a fumetti più noti al mondo, vincitore di un Premio Pulitzer nel 1992.

Preponderante l’aspetto multimediale dell’esposizione, per un’avventura interattiva assolutamente unica: 56 schermi touch screen, collegamento wi-fi con server dedicato per i monitor interattivi, neckband e tablet di ultima generazione. Il Museo, inoltre, entro la fine del 2023 si doterà di un archivio con deposito climatizzato e un impianto di precisione ad alta efficienza energetica, per la conservazione delle tavole, dei disegni e delle pubblicazioni.



Il PAFF! “International Museum of Comic Art” si trova all’interno di Parco Galvani, viale Dante 33 a Pordenone (Italia). Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0434/392941, visitare il sito internet www.paff.it e i social network Facebook , Instagram e Twitter , LinkedIn e YouTube .