A marzo riparte AGRIMONT, la Fiera dell’agricoltura di montagna

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con LONGARONE FIERE

A marzo, per due week end consecutivi, riparte AGRIMONT, la Fiera dell’agricoltura di montagna. Sabato 19 e domenica 20, e da venerdì 25 fino al 27, la manifestazione tanto attesa dagli imprenditori e dagli operatori del mondo agricolo montano e da tutto il pubblico di fedeli e hobby farmer, torna nuovamente dal vivo, dopo lo stop del 2020 e l’edizione digitale del Forum dell’agricoltura di montagna del 2021. All’interno del quartiere fieristico di Longarone Fiere Dolomiti la primavera inizia alla grande con tante novità e proposte.



Cos'è AGRIMONT

In oltre 40 edizioni di successo, AGRIMONT è diventata la più completa mostra dell’agricoltura di montagna, riferimento d’eccellenza per il mondo agricolo montano bellunese e del Triveneto, in sinergia con la Marca Trevigiana. Una manifestazione annuale, ospitata da Longarone Fiere, in oltre 17mila mq di superficie espositiva, capace di accogliere oltre 24 mila visitatori. L’occasione perfetta per presentare le novità del mercato in fatto di macchinari, attrezzature, prodotti e servizi per tutte le attività legate alla coltivazione della terra, alla forestazione e al riscaldamento naturale.







Cosa si trova ad AGRIMONT

Dalle macchine e attrezzature per i lavori agricoli in pendenza, alle tecniche e ai prodotti per la cura e manutenzione del territorio, fino alle produzioni agroalimentari di eccellenza tipiche dell’agricoltura di montagna, come formaggi, miele e insaccati. Ad AGRIMONT non può mancare neanche il comparto zootecnico: l’allevamento del bestiame, infatti, rappresenta un settore strategico per l’agricoltura e l’economia del territorio montano. Un intero padiglione da sempre ospita la tradizionale rassegna delle principali razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole allevate in provincia di Belluno. Il settore del giardinaggio e del florovivaismo, con i fiori e le piante da frutto, e tutto ciò che occorre per la cura dell’orto e del giardino di casa, completa l’offerta della rassegna. Numerosi anche gli eventi collaterali: dai convegni, agli approfondimenti su temi di attualità per il settore, fino ai corsi di formazione per gli operatori agricoli e per gli hobbisti, senza dimenticare gli incontri tecnico-professionali in collaborazione con le Associazioni di categoria e la celebrazione della Giornata dell’Apicoltura di montagna.



I settori espostivi ad AGRIMONT

Nell’edizione 2019, l’ultima fatta in presenza, hanno partecipato alla fiera 278 marchi aziendali e 141 espositori diretti provenienti da 14 Regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto). Inoltre, hanno portato la loro esperienza ad AGRIMONT anche 13 Paesi esteri: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Norvegia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia. Anche l’edizione 2022 non è da meno e i settori espositivi che si possono visitare alla fiera sono:



• Prodotti, attrezzature e macchine per l’agricoltura e la zootecnia di montagna

• Attività forestali e macchine per i lavori boschivi e la lavorazione del legno

• Prodotti tipici locali e regionali

• Agriturismo e turismo rurale

• Gestione dell’ambiente e del territorio

• Florovivaismo e giardinaggio

• Apicoltura

• Riscaldamento naturale

• Erboristeria

• Macchine per il movimento terra

• Stampa tecnica

• Servizi



AGRIMONT: info utili

ORARI

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, dalle 9.00 alle 19.00.

Venerdì 25 dalle 14.30 alle 19.00

Sabato 26 e domenica 27, dalle 9.00 alle 19.00.

COME RAGGIUNGERE LA FIERA:

AGRIMONT si trova in Via del Parco 3 I - 32013 LONGARONE (BL)



CONTATTI

La Segreteria è a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie, reperibili anche sul sito web

Tel (+39) 0437577577

Fax (+39) 0437770340

fiera@longaronefiere.it

https://www.agrimont.it

https://forum.agrimont.it



Longarone Fiere

Il polo fieristico di Longarone si trova a Belluno, ed è uno dei più importanti centri promozionali delle iniziative imprenditoriali del territorio delle Dolomiti. Attivo dal 1959 con la prima edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, si è poi sviluppato coinvolgendo negli anni anche altri settori economici: dall’arredamento all’agricoltura al comparto forestale, dalle attività turistiche e di tempo libero, allo sport e all’agroalimentare, per estendersi poi al collezionismo, all’elettronica, all’informatica, e finire con l’orientamento scolastico. Longarone Fiere Dolomiti si presenta come un punto di incontro molto funzionale all’interscambio commerciale con l’area dolomitica ed il Nord-Est italiano. In quest’area è uno dei più attivi strumenti di promozione e di collaborazione economica, anche con riferimento alle vicine Austria e Germania. La presenza alle rassegne di aziende provenienti da questi mercati è infatti sempre più costante e numerosa, soprattutto per quanto riguarda gli operatori dei settori della gelateria, dell’artigianato e della gestione forestale. Oltre alle rassegne Fiera & Festival delle Foreste, BNE, Dolomiti Horeca, Dolomiti show, ARREDAMONT, Forum della Gelatiera, Reptiles Day, Expo Dolomiti – Outdor, Ricostruire, Arte in Fiera Dolomiti, AGRIMONT e Caccia, Pesca e Natura, il polo di Longarone ospita un Centro Congressi: una versatile e capiente location caratterizzata da flessibilità, funzionalità e da una varietà di spazi utilizzabili per convegni, incontri, seminari, meeting aziendali e attività formative di piccole e grandi dimensioni, con capienze fino a 900 posti. Oltre all’ampio parcheggio interno la struttura è dotata di tutte le tecnologie e dei servizi per garantire la migliore riuscita di ogni evento.