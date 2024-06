CONEGLIANO (TREVISO) Profeta in Italia, in Europa e soprattutto nella sua Svezia. Isabelle Haak è l’atleta di punta della nazionale allenata da coach Bregoli ed è attualmente impegnata con le proprie compagne nella Golden League con la Svezia. Nei scorsi giorni la numero 11 della Prosecco Doc Imoco Volley ha ricevuto anche il riconoscimento Victoria Award Prize, premio istituito nel 1979 a cadenza annuale, assegnato dalla Principessa Ereditaria Victoria durante il concerto in suo onore nel giorno del compleanno il 14 luglio. La celebrazione si svolgerà al Castello di Borgholm e prevede esibizioni di artisti di spicco, la consegna del riconoscimento e la raccolta di offerte per il fondo della Principessa. Le somme raccolte saranno utilizzati per dare ai bambini con disabilità lo stesso diritto di partecipare alle attività ricreative e sportive di tutti gli altri bambini. Il nome di Isebell Haak si aggiunge a quelli, tra i più noti anche agli appassionati italiani di sporti di Ingemar Stenmark, Tomas Gustafson, Tomas Brolin, Anja Pärson, Sarah Sjöström.