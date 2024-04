CONEGLIANO Giornata di riposo in casa Prosecco Doc Imoco, ma non per tutti. Nella mattinata di ieri, accompagnati dal presidente Piero Garbellotto, coach Daniele Santarelli, Joanna Wolosz e Monica De Gennaro hanno viaggiato verso Roma per una visita istituzionale a Palazzo Chigi per incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme alle delegazioni di altre tre squadre della massima serie per celebrare l’anno d’oro in campo europeo delle compagini italiane. Presenti infatti anche Chieri e Novara, rispettivamente vincitrici di Coppa Cev e Challenge Cup, e Milano, attesa dalla finale di Champions League del 5 maggio contro Conegliano ad Antalya in Turchia. «E’ stato un piacere per noi ricevere l’invito da parte del Governo per celebrare il momento attuale delle squadre italiane in Europa - racconta Daniele Santarelli - è stato un incontro breve ma molto piacevole, la Premier si è dimostrata molto cortese e disponibile, ha scherzato sul suo passato da pallavolista e alla fine nel cortile di Palazzo Chigi ha fatto qualche palleggio con tutte le ragazze, oltre ad avere fatto i complimenti ai presenti. E’ bello vedere come vi sia attenzione al movimento, adesso speriamo che anche entrambe le nazionali possano fare da traino qualificandosi alle Olimpiadi. Per me è la seconda volta che arrivo in visita a Palazzo Chigi, speriamo che questa volta vada meglio rispetto al 2019 (sorride, ndr)». Anno in cui vi fu l’ultimo triplete azzurro in Europa, e in cui Conegliano perse la finale di Champions League contro la Novara di Bernardi, prossima avversaria delle pantere nei playoff scudetto a partire da gara-1 in programma domenica sera al Palaverde.

Santarelli, ha avuto modo di scambiare due parole con Lorenzo Bernardi ieri?

«Mi sono congratulato per la qualificazione alle semifinali playoff e basta praticamente, abbiamo avuto davvero poco tempo a disposizione tra una cosa e l’altra».

Per caso ha guardato Novara-Chieri mercoledì sera?

«Chieri ha fatto una grande stagione, l’abbiamo incontrata più volte tra cui anche la semifinale di Coppa Italia ed è una bella squadra. Alla fine però saranno le ‘solite’ quattro alle semifinali, e penso che saranno entrambe sfide combattute. Chieri ha fatto una bella serie, ma penso che in gara-3 abbia pesato la caratura di alcune giocatrici di Novara, abituate a vivere questo tipo di partite».

Cosa pensa della Igor?

«In gara-3 hanno messo in campo l’ennesimo sestetto con Markova in posto 2, un innesto importante, ma più in generale è una squadra con tante alternative valide. Sarà una bella semifinale, penso che la Igor arriverà al gran completo».

Su Scandicci e Milano invece chi pensa che la spunterà?

«Penso che Milano abbia qualche chances in più, non fosse altro perchè è la squadra che insieme a noi partiva con i favori del pronostico ad inizio stagione. Scandicci ha tante pedine importanti, magari ha vissuto una stagione altalenante ma è sempre stata lì, ha disputato un’ottima Champions ed è arrivata seconda in campionato, non sarei assolutamente sorpreso se dovesse passare il turno».

Che progressi si aspetta dalla squadra in questo mese?

«Penso che abbiamo fatto buoni step dal punto di vista della continuità, acquisendo consapevolezza nei nostri messi. Se dovessimo continuare in questo percorso di crescita togliendo gli alti e bassi e i momenti di down in avvio del match sarebbe un’altra grande prova di maturità da parte del gruppo».

Guardando alla finale di Champions del 5 maggio, grande attenzione al volley femminile, con Conegliano-Milano come evento principale.

«In Turchia c’è un seguito molto importante, sarà un piacere per me giocare davanti a quello che in estate è il mio pubblico e la decisione di far giocare la nostra finale per ultima è molto incoraggiante e valorizza lo sport affascinante che è la pallavolo femminile».

Si aspetta di avere il pubblico dalla sua parte in qualità di coach della nazionale?

«Me lo augurerei, ma quando si inizia a giocare queste partite l’aiuto del pubblico conta fin lì, come si è visto anche in occasione di Fenerbahce-Milano, con l’Allianz che ha vinto il golden set in Turchia dopo aver perso per 3-1».

Da Venezia arriva anche il saluto alla Prosecco Doc Imoco del governatore del Veneto Luca Zaia: «Un grande in bocca al lupo ad una squadra che rappresenta l’eccellenza dello sport professionistico del Veneto. Il cuore batte per le pantere venete che grazie a talento, impegno, fatica e dedizione hanno conquistato negli anni risultato di eccellenza».

