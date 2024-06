CONEGLIANO (TREVISO) La Prosecco Doc Imoco Volley conferma in gialloblù anche per la prossima stagione della fuoriclasse svedese Isabelle Haak, 24 anni, a Conegliano dal 2022. In due stagioni costellate di vittorie e trofei, "Bella", attualmente impegnata nella Volley Nations League (Vnl) con la sua Svezia, ha realizzato ben 1954 punti in 95 partite giocate, con una media di 20.6 punti a partita (48.1% la percentuale d'attacco), 102 aces e 160 muri realizzati. La Regina del Nord continuerà ad essere il riferimento principale dell'attacco gialloblù per il 2024/25, una punta di diamante di livello mondiale, come testimoniato dall'incetta di trofei di MVP che anche quest'anno Isabelle ha messo in bacheca, venendo eletta Miglior Giocatrice sia nella Finale Scudetto che nella Superfinal di Champions League.

"I primi due anni miei in questo club sono stati davvero positivi, tutto è andato a meraviglia per me sia sul piano sportivo che su quello personale, mi piace molto vivere qui e giocare in un club fantastico dove tutto funziona e c'è comunione di intenti, armonia e soprattutto l'ambizione di puntare a grandi risultati sul campo. Quest'anno appena trascorso abbiamo giocato una grande stagione, ottenendo risultati bellissimi e regalando tante soddisfazioni ai nostri super tifosi, spero di avere nella prossima stagione ugual fortuna. Amo questo club, questo ambiente e amo i nostri tifosi, quindi sono davvero entusiasta di rimanere!"

"Gli obiettivi per la prossima stagione saranno gli stessi, andare fino in fondo a tutte le competizioni e provare a portare a casa più trofei possibile, anche se avremo una squadra abbastanza nuova, ma ugualmente forte e super competitiva, sarà una stagione molto stimolante per tutti. Non sarà facile riconfermarsi, ma partiremo per vincere, come ormai da tradizione di questo club, con la certezza di avere il miglior pubblico possibile a spingerci e sostenerci dappertutto. Grazie mille a tutti i tifosi, senza di loro non sarebbe possibile e non sarebbe così bello ottenere questi risultati, non vedo l'ora di giocare un'altra stagione davanti a loro nel nostro Palaverde."