Yoga day in parco Ragazzi del '99 con 20 istruttori a disposizione di tutti

BASSANO - Laarriva anche a Bassano. Il 21 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dello yoga durante la quale in tutte le città gli insegnanti di yoga escono dai loro centri e dalle palestre per insegnare nei parchi e nelle piazze.Roma, Milano, New York, Parigi ... e da due anni anche Bassano del Grappa. L''evento, patrocinato dal comune di Bassano, avrà luogo in Parco Ragazzi del 99 dalle 9 alle 21.«Più di 30 insegnanti si alterneranno negli spazi del parco - spiega Glenda Antico, uno degli istruttori impegnati nella giornata - e, gratuitamente, proporranno le loro pratiche. Unico onere per chi partecipa è munirsi di tappetino personale e scegliere tra le tante proposte in programma».Il "palinsesto" andrà dalle attività più meditative, alle più dinamiche, dai canti alla meditazione, dagli stili per i più piccoli a quelli per i più anziani. In caso di maltempo l'evento avrà luogo da remoto con lezioni su you tube. Il bar del parco sarà aperto per le esigenze di ristoro post pratica e tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina facebook Yoga day Bassano del grappa.