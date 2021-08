Ciclista mascherato tappezza strade e piazze di volantini contro la sindaca Magnabosco

ASIAGO (VICENZA) - Piazze e strade del centro di Asiago tappezzate di volantini contro Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana, uno dei comuni montani dell'Altopiano. Il fatto, sul quale stanno indagando i carabinieri delle stazioni di Asiago e di Canove, è avvenuto poco prima dell'una di notte, mentre si festeggiava la «Notte nera». Altri volantini sono stati sparsi a Roana e nel comune di Cesuna. Molto pesanti gli epiteti contro la prima cittadina, stampati in una specie di epigrafe, composta a computer e poi fotocopiata.

Autore del gesto un individuo con il volto coperto e completamente travisato, che in sella a una bicicletta ha lanciato i foglietti in molte vie del capoluogo dei Sette Comuni. Quasi sicuramente le sue gesta sono state immortalate dalla videosorveglianza del centro di Asiago e ora sono al vaglio dei militari che cercheranno di identificare l'autore. Non è escluso che l'uomo, vista l'ora, possa essere stato notato da alcune persone, a quell'ora ancora presenti all'esterno di bar e locali pubblici. Elisabetta Magnabosco, avvocato, sindaco di Roana dal maggio 2019, presenterà una denuncia contro ignoti.