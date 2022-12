«Vieni in garage c'è una festa», 19enne violentata da un giovane. I padroni di casa danno l'allarme e lo fanno arrestare

VERONA - La Polizia di Verona ha arrestato un 27enne residente a Vicenza: è accusato di aver violentato una ragazza di 19 anni. L'uomo è stato sorpreso in flagranza dai poliziotti, intervenuti nel quartiere di Borgo Milano in seguito alla segnalazione di due persone. La chiamata alla centrale operativa della questura è arrivata poco prima delle 9 del mattino, da parte di un residente che riferiva di aver visto un uomo e una donna introdursi nell'area dei garage posta sul retro dello stabile condominiale in cui viveva. Si completano quindi un po' i dati della vicenda dei due giovani arrivati al garage, dove lui le aveva detto esserci una festa, dopo la notte. Lui 27enne, lei 19enne caduta nella trappola tesa dal giovane.

L'uomo, che mentre usciva dal garage è stato sentito intimare alla giovane vittima di non riferire nulla di quanto accaduto, è stato arrestato e condotto nel carcere di Montorio, nel Veronese, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata condotta con l'inganno nel garage dal suo aggressore, dopo una nottata trascorsa in un locale insieme ad alcuni amici in comune. All'ospedale di Borgo Trento, dove la ragazza è stata curata da personale specializzato, i sanitari hanno riscontrato i segni della violenza subita.