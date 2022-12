Violentata in un garage la sera di Natale da un vicentino: la invita a una finta festa e poi abusa di lei

VERONA - La festa annunciata era una finzione, una trappola, e la giovane invece di divertirsi e ballare è stata violentata. Una serata di Natale drammatica per una 19enne, abusata da un ragazzo vicentino di nazionalità straniera. Come riporta il quotidiano L'Arena, la violenza sarebbe accaduta in un garage di Borgo Milano, popoloso quartiere della zona ovest di Verona. Tutto sarebbe iniziato con un incontro in discoteca, e dopo la mezzanotte scatta l'invito: «Andiamo a una festa di miei amici».

Così i due avrebbero preso un taxi per raggiungere Borgo Milano ma, lì giunti, lui l'avrebbe condotta in un garage. Non c'era alcuna festa, e in quell'ambiente squallido il giovane ha pestato e violentato la 19enne.

I poliziotti di una volante hanno visto i due, sono intervenuti e avrebbero anche sentito le minacce dell'uomo alla giovane di non dire nulla altrimenti l’avrebbe ammazzata. Il giovane residente a Vicenza è finito in carcere. La 19enne all'ospedale è stata visitata e curata sia per la violenza sessuale sia per le botte e le relative lesioni ricevute.