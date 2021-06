«Aiuto, mio marito mi picchia da 20 anni». Era tutto vero: arrestato "orco" di 41 anni

BASSANO - Nella tarda serata di ieri, i carabinieri bassanesi hanno arrestato in flagranza per maltrattamento in famiglia, lesioni aggravate un 41enne. « La vicenda - spiegano i carabinieri - ha inizio alle 12.30 quando una donna, in lacrime e fortemente scossa, chiamava il 112 chiedendo aiuto, poichè aveva appena subito violenza dal marito. I carabinieri, raggiungevano il luogo indicato ed incontravano la 37enne con evidenti segni di violenza sul corpo. Con non poche difficoltà la vittima raccontava di essere stata picchiata, per l’ennesima volta, dal marito e non solo con calci e pugni ma anche con tutto quello che l’uomo trovava a portata di mano. Riferiva di essere oggetto di queste violenze fisiche e psicologiche da almeno 20 anni, cui avevano assistito, recentemente, anche i figli minori della coppia».

Medicata al pronto soccorso, la donna veniva dimessa ed avviata al Centro Antiviolenza per il necessario supporto. Le testimonianze acquisite dai militari permettevano di ricostruire un lungo periodo di vita della donna, oggetto di ogni forma di vessazione, umiliazioni, lesioni anche permanenti mai denunciate sempre per paura ma soprattutto nella speranza che il coniuge potesse cambiare.

L’uomo, rintracciato, veniva condotto in caserma e dichiarato in arresto.