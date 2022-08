Coniugi californiani innamorati della città del Grappa sostengono con la loro fondazione le attività di Villa Angaran San Giuseppe

BASSANO - In città hanno preso casa in pieno centro, nella loro residenza in California hanno fatto installare nel giardino della loro dimora una fontana che riproduce in rigoroso giallorosso la torre e i due leoni rampanti simbolo della municipalità del Grappa. Robert e Deborah Luster sono deus ex machina della Luster Foundation, con la quale sostengono le attività di Villa Angaran San Giuseppe, la dimora cinquecentesca da alcuni anni data in gestione dai gesuiti da "Rete Pictor" , alleanza di realtà cooperative e sociali.

E ora la Villa Angaran San Giuseppe, con i suoi progetti, vola in California per essere sempre più inclusiva e “sociale”. Nelle scorse ore una delegazione di Rete Pictor, che ha appunto trasformato il complesso palladiano in destra Brenta in un luogo di incontro, formazione e sviluppo di progetti civici, è arrivata a Mill Valley, non lontano da San Francisco, dove ha sede la “Luster Foundation”, ente benefico fondato e condotto dai coniugi italoamericani, con legami familiari nel Bassanese.

Già un anno fa, tramite la loro fondazione, hanno sostenuto le attività della villa tramite una donazione di 10 mila euro, quest’anno hanno deciso di rilanciare con due occasioni per un dare un ulteriore segnale di vicinanza. Il prossimo 27 di agosto a Hill Valley si terrà una cena benefica abbinata a una raccolta fondi da destinare alla Villa; il 18 settembre, una cena di gala, abbinata a un’asta benefica e a un concerto della Bassano Bluespiritual Band sarà ospitata, a cura della fondazione Luster, a Villa Angaran San Giuseppe.

“Il viaggio in California”, dicono i componenti la delegazione, “è un’occasione per consolidare il gemellaggio avviato un anno fa con la famiglia Luster, ma anche per condividere competenze tra la nostra realtà italiana e gli Stati Uniti”.

Questo, con l’obiettivo di avviare un percorso a lungo termine che abbia al centro un modello di inclusione, quello di Villa Angaran San Giuseppe, che sta facendo scuola in Veneto e oltre ed è divenuto un riferimento per l’intero Bassanese.

Sostenuti dai coniugi Luster, innamorati di Bassano, i referenti della Villa il viaggio in California sono contenti di allargare i propri orizzonti a una terra che è sinonimo di progresso. Nel frattempo, tra il parco e le sale della Villa, sono in pieno svolgimento i preparativi per la serata di settembre concepita per coniugare clima di festa e impegno sociale. Con uno sguardo rivolto alla California, dove con un po’ di intraprendenza e spirito di iniziativa è possibile realizzare i propri sogni.