Riecco i vigili di quartiere: agenti a piedi nelle aree più a rischio. Si inizia con San Lazzaro e Pio X

VICENZA - La fine dell'emergenza sanitaria “regala” i vigili di quartiere. A Vicenza torna il cosiddetto servizio di prossimità con gli agenti a piedi. Nelle zone di San Lazzaro e San Pio X è arrivata la polizia locale, con pattuglie di 2 agenti che si alternano la mattina e il pomeriggio nelle due aree ad alta densità abitativa. Un'operazione resa possibile dalla fine dello stato di emergenza Covid, che ha consentito al Comune di liberare personale per il controllo del territorio.

I turni vanno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. In caso di interventi antidegrado è prevista l'attivazione di pattuglie dedicate, come per le attività di polizia stradale e il rilievo di incidenti stradali. «E' un servizio particolarmente gradito, perché dà un senso di sicurezza percepita - spiega il sindaco Francesco Rucco - . E' nostra intenzione rafforzarlo in altri quartieri per proseguire la collaborazione con i cittadini».

Nel frattempo in Campo Marzo, orfano dei militari dell'Esercito, dalle 18 a mezzanotte saranno operative a turno pattuglie di polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e carabinieri. Questi ultimi impiegheranno un giorno su 7 anche una stazione mobile con tre militari a bordo.