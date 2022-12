Vigili del fuoco, nuovi comandanti Gattuso a Vicenza, Fortucci a Rovigo, Costa a Treviso

VICENZA - Il dipartimento dei vigili del fuoco nei giorni scorsi ha comunicato una serie d’incarichi e avvicendamenti dirigenziali. Due quelli che riguardano i comandi dei vigili del fuoco del Veneto. L’ingegner Andrea Gattuso, dopo la frequenza a corso per dirigenti è stato nominato comandante dei vigili del fuoco di Vicenza, ne assumerà la direzione il 20 dicembre, subentrando all’architetto Giuseppe Costa, ora comandante di Treviso. Cambio al vertice anche al comando di Rovigo, dove dal 19 dicembre, l’ingegner Claudio Fortucci, anche lui neo dirigente, si avvicenderà con l’ingegner Luca Rosiello che andrà a Roma, alla Direzione centrale Emergenza e Soccorso tecnico e antincendio boschivo a dirigere l’ufficio contrasto al rischio acquatico specialità nautiche e sommozzatori.

A Vicenza

Andrea Gattuso, nato a Reggio Calabria nel 1964, laureatosi in ingegneria all’università Mediterranea della stessa città, è entrato nel Corpo dei Vigili del fuoco nel 1989, dopo aver vinto il concorso per funzionario tecnico. Dopo la frequentazione del corso è stato assegnato come funzionario al comando di Bergamo. Nel 1995 è stato trasferito al comando di Reggio Calabria fino ad assumere la carica di vicecomandante. Nel 1998 ha partecipato alle operazioni di soccorso relative all’alluvione di Sarno (Salerno). Nel 2009 ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto nella Regione Abruzzo prendendo parte alle attività di valutazione dell’agibilità degli edifici. Analoga attività di soccorso nel 2012 per l’emergenza sisma nel Pollino. A luglio del 2022 è stato scrutinato per la frequentazione del corso per dirigenti.

A Rovigo

Claudio Fortucci, nato a Roma nel 1978, si è laureato in ingegneria civile nel 2003 all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Successivamente ha ottenuto un master di II livello in Ingegneria dell’emergenza, conseguendo anche una seconda laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile, all’Università di Roma “La Sapienza”. Entra a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’aprile 2006. Dal 2007 al 2014 svolge le proprie mansioni presso la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, dove si occupa della costruzione e manutenzione delle sedi di servizio. Dal 2015 al 2017 viene assegnato al comando Vvf di Roma dove assume l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico. Dal 2017 al 2022 rientra in servizio alla direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, dove si occupa delle attività di efficientamento energetico delle sedi dei vigili del fuoco. Partecipa alle attività di soccorso e di messa in sicurezza del patrimonio artistico e culturale, nell’ambito delle attività connesse ai terremoti in Abruzzo (2009), Emilia Romagna (2012) e Centro Italia (2016). A luglio del 2022 è stato scrutinato per la frequentazione del corso per dirigenti.

Foto nel titolo: da sinistra Andrea Gattuso e Claudio Fortucci