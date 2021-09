VicenzaOro September ritorna e presenta i più prestigiosi orologi del mondo

VICENZA - Ci saranno anche gli orologi tra i protagonisti di Vicenzaoro September 2021, il salone internazionale del gioiello, in programma alla fiera di Vicenza dal 10 al 14 settembre. La società organizzatrice, Italian Exhibition Group, ha destinato in un'area specifica «VÒ Clock», l'appuntamento B2B interamente dedicato all'alta orologeria contemporanea, che ospiterà 23 marchi di orologi meccanici e al quarzo con novità e anteprime di collezioni e modelli per i buyers nazionali e internazionali. Tra gli espositori le migliori case produttrici al mondo, da Svizzera, Stati Uniti, Germania e Italia. VÒ Clock nasce dalla volontà degli organizzatori di valorizzare l'expertise tecnica, il design e l'innovazione dei segnatempo del momento, offrendogli un palcoscenico dedicato ed esclusivo.

L'obiettivo è facilitare e creare sinergie commerciali durature con la distribuzione internazionale dei marchi della gioielleria presente all'appuntamento orafo più atteso in Europa, che ritorna in presenza dopo una pausa di oltre un anno e mezzo. L'esposizione si aggiunge a «VO Vintage», evento dedicato all'orologeria e gioielleria vintage, in programma da sabato 11 a lunedì 13 settembre nel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, cui prenderanno parte i quattro più importanti dealer e personalità di spicco del settore. Per analizzare la situazione del mercato previsto un palinsesto di convegni, workshop e incontri con eventi tra cui quello con Vincent Calabrese, che ha annunciato un'innovazione rivoluzionaria per la meccanica dei segnatempo.