Riecco VicenzaOro, primo evento orafo d'Europa: oltre 1000 espositori, tornano i buyer dall'Oriente

VICENZA - Oltre 1.000 brand espositori in rappresentanza di 27 nazioni e 300 buyer da 50 Paesi di tutti i cinque continenti caratterizzeranno l'edizione 2022 di Vicenzaoro, primo appuntamento internazionale in Europa dedicato al settore orafo-gioielliero che aprirà i battenti domani mattina, venerdì 17 marzo, in Fiera a Vicenza. L'appuntamento, organizzato da Italian Exhibition Group, resterà aperto 5 giorni e si concluderà lunedì 21 marzo. In contemporanea previsto anche T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione del gioiello, e VÒClock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di incontro tra 24 brand dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore.

Ritornano, dopo due anni caratterizzati dalla pandemia sanitaria, aziende da Paesi quali Hong Kong, Thailandia, India che stanno allentando le restrizioni alla mobilità. Vicenzaoro è molto atteso dagli operatori economici, dopo che i dati hanno confermato per il settore un trend di ripresa. Secondo le stime elaborate dal centro studi di Confindustria Moda per Federorafi, il 2021 si è chiuso con una crescita di oltre il +54% sul 2020 (+11,9% rispetto al 2019), stimando un giro di affari di quasi 8,8 miliardi di euro, con attese positive anche per il 2022. La manifestazione sarà un momento importante di dibattito e confronto sui temi strategici quali formazione, sostenibilità, tendenze e innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader e ospiti di eccezione.