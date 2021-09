VicenzaOro annuncia la rivoluzione epocale nella meccanica degli orologi e propone momenti formativi per gli operatori

VICENZA - Vicenzaoro September, in scena tra il 10 e il 14 settembre 2021, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e gioielliero organizzata da Italian Exhibition Group nel quartiere fieristico vicentino, è pronta ad offrire qualificati momenti formativi e di approfondimento per gli operatori internazionali del settore ed a stimolare e arricchire la riflessione sui trend topic d'attualità: torneranno lunedì 13 settembre i Digital Talks, serie di incontri e brainstorming da 30 minuti sui temi più caldi dell'innovazione digitale. Domenica 12 Settembre un nuovo ciclo di Gem Talks, gli incontri con esperti gemmologi provenienti da tutto il mondo organizzati in collaborazione con I.G.I. (Istituto Gemmologico Italiano) animerà il Main Stage della Hall 7, con approfondimenti utili a tutti gli attori della filiera, dal produttore al grossista, al dettagliante. Anche il palinsesto dedicato all'orologeria vintage, curato con la regia di Michele Mengoli advisor di Vo Vintage, offre momenti di formazione di altissimo livello

Orologi, cambia il mondo

Tra gli annunci più eclatanti, l'organizzazione parla della svolta epocale per la manifattura orologiera che rivoluzionerà la meccanica dei segnatempo. Protagonista del nuovo progetto VòClock, dedicato all'orologeria contemporanea indipendente, il mastro orologiaio Vincent Calabrese, cofondatore della Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (Ahci) con all'attivo 40 brevetti proprietari. Ha scelto la cornice di Vicenzaoro che riunisce esperti, appassionati e operatori del mondo dell'alta orologeria e dell'orologeria vintage con Vo Vintage, per presentare un meccanismo innovativo di sua invenzione in grado di rivoluzionare la produzione e la manifattura orologiera. Si tratta del sistema Calasys: la prima vera alternativa alla «spirale», cuore del sistema di funzionamento negli orologi meccanici poiché regola la marcia. La spirale, creata nel 1675, è da 5 secoli in utilizzo ma, malgrado le costanti ricerche, rimane ancora per molti aspetti insoddisfacente. Il sistema Calasys, frutto della ricerca e dell'expertise di Calabrese e coperto da brevetto internazionale, promette di eliminare i difetti della spirale in modo semplice ed efficace.