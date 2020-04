Salvini: «Problemi di ordine pubblico in città? Sostegno al sindaco Rucco»

VICENZA - «Pieno sostegno mio e della Lega al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che proprio oggi ha scritto una lettera al ministro Lamorgese per lamentare il peggioramento dell'ordine pubblico in città». A dirlo, nella serata di oggi (mercoledì 22 aprile) il leader della Lega Matteo Salvini.



«Il Governo chiede agli italiani di stare chiusi in casa e li controlla e multa se escono - polemizza Salvini - ma poco o nulla fa per controllare e fermare spacciatori, ladri e balordi, spesso stranieri, per le strade di Vicenza. Siamo al fianco del sindaco, delle forze dell'ordine e dei cittadini perbene, i vicentini si aspettano risposte veloci e concrete».



