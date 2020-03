Lutto nella politica: è morto Marino Quaresimin, sindaco dal 1995 al '98

Lutto nel mondo della politica vicentina e veneta. Oggi (venerdì 20 marzo) si è spento all'età di 82 anni Marino Quaresimin, sindaco di Vicenza tra il 1995 e il 1998. Secondo quanto si è appreso Quaresimin, malato da tempo, era ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza da diverse settimane. Entrato in politica nel 1980 nelle file della Democrazia Cristiana, ha ricopero il ruolo di assessore nella giunta Corazzin e poi in quella successiva, durante il primo mandato di Achille Variati, dal 1990 al 1995. Venne eletto primo cittadino al ballottaggio delle elezioni amministrative del 1995 e rimase in carica fino all'estate del 1998 quando decise di dimettersi. In seguito, dal 1999 al 2008, ha ricoperto la carica di capogruppo in consiglio comunale nelle file della Margherita.



«Un uomo generoso, autentico, innamorato della nostra città - è il ricordo del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco - se penso a Marino Quaresimin sono questi gli aggettivi che per primi mi vengono in mente. Di lui, personalmente, ricordo la grinta e la foga nel parlare di Vicenza. Non solo da amministratore, ma anche negli anni successivi, quando non ha mai smesso di interessarsi dei problemi della città. In questi giorni veramente duri per la nostra comunità, colpisce che a lasciarci sia una persona così profondamente innamorata di Vicenza. Alla sua famiglia, davvero numerosa e radicata, va il cordoglio mio e dell'intera città».



«Ho appreso con grandissimo dolore - il ricordo del sottosegretario all'Interno ed ex sindaco Achille Variati - la notizia della morte di Marino Quaresimin. È una notizia pesante per la nostra città, la notizia della sua scomparsa e lo è per me dal punto di vista personale. Marino è stato un appassionato uomo politico, servitore instancabile della nostra comunità. Un uomo generoso, inarrestabile, di grande limpidezza. E, per me, qualcosa di più. Un amico vero e grande, con cui ho condiviso una vita intera, dentro e fuori dalla politica. Mi mancherà, mancherà a tutti».



Ecco invece il ricordo di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto e assessore comunale a Vicenza. «Un uomo buono, una persona rara, un autentico galantuomo, un grande lavoratore, da sempre attivo nel mondo del sociale, esponente del cattolicesimo democratico, un autentico 'popolare' o, se preferite, un 'libero e forte' per ricordarlo con le parole del celebre appello di Sturzo. Un fiero, ma sempre corretto e onesto avversario della Lega. Alla sua famiglia, ai suoi amici, le mie personali condoglianze: come Presidente del Consiglio regionale, rendo omaggio a un cittadino che ha speso gran parte della sua vita veramente al servizio delle Istituzioni e degli altri».

Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA