Il Milan domani a Vicenza: tutto esaurito al Menti. I rossoneri tornano dopo oltre 20 anni

VICENZA - Sarà una splendida cornice di pubblico, con un quasi sicuro sold-out, a far da cornice all'amichevole di lusso prevista sabato 6 agosto alla sera (fischio d'inizio alle 19) allo stadio Menti di Vicenza per l'amichevole tra il L.R. Vicenza e i campioni d'Italia del Milan. I biglietti sono andati velocemente a ruba, in particolare per quanto riguarda il settore distinti (esaurito da giorni), con tifosi e appassionati provenienti dal tutto il Vicentino e anche da altre province del Veneto. Il Milan ha disputato l'ultima partita ufficiale allo stadio Menti oltre 20 anni fa (precisamente nella stagione 2000-2001, da allora la squadra biancorossa non ha più giocato in serie A) e l'attesa è tanta, anche da parte dei sostenitori rossoneri. Oggi, venerdì 5, i biancorossi termineranno il ritiro nell'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) e in serata faranno rientro in città, restando in ritiro sino all'amichevole di sabato. Sinora la squadra di mister Baldini ha disputato, allo stadio di Asiago, quattro test contro compagini dilettantistiche.