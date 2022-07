Vicenza, incendio spaventoso in un appartamento: bruciato tutto il soggiorno. Le immagini choc

VICENZA - Spaventoso incendio in una casa di Vicenza in via Ziggiotti. Alle 11 di questa mattina è divampato un incendio al piano terra di uno stabile con quattro appartamenti. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando un incendio generalizzato.

L’incendio ha bruciato gli arredi del soggiorno, causando danni da fumo a tutto l’appartamento. Il calore ha anche causato il danneggiamento delle pignatte del solaio del soggiorno. Inibito l’uso della stanza sovrastante del piano superiore. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.