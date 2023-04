Presentata ieri all'Odeo del Teatro Olimpico l'11.edizione del festival "Vicenza in Lirica" con il sottotitolo "e rideremo delle farfalle dorate", tratta dal Re Lear che negli anni ha consolidato la sua presenza nel capoluogo berico divenendo una delle manifestazioni musicali e culturali di maggior rilievo nel panorama culturale non solo italiano. Organizzato dall'associazione Concetto Armonico con la direzione artistica di Andrea Castello, il festival ha il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione del Comune di Vicenza, oltre al sostegno di sponsor privati e de "Il Gazzettino" che, oltre alla media partnership, assegnerà un riconoscimento speciale al vincitore del Premio della Critica del concorso "Tullio Serafin". Non mancherà l'aspetto benefico, oltre che un'intensa attività di formazione attraverso le masterclass di canto lirico, l'Opera-Studio e il progetto "Artigiani all'Opera!" in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza.



IL PROGRAMMA

«Come per ogni edizione, ringrazio tutti coloro che sostengono il Festival Vicenza in Lirica - dichiara il direttore Andrea Castello -. Sento una grande responsabilità verso i giovani cantanti che in "Vicenza in Lirica" trovano un trampolino per iniziare a realizzare i loro sogni o il loro lavoro di artista. Undici edizioni di sinergie, collaborazioni, incontri, idee, che arricchiscono sempre di più la qualità artistica del Festival. I primi ad essere coinvolti nella programmazione sono i giovani artisti dal concorso Serafin. Ai giovani si aggiungono i grandi nomi della lirica spesso ingaggiati nella formazione dietro le quinte, ma anche sul palcoscenico del Teatro Olimpico, unico al mondo».

Nel suo intervento il sindaco di Vicenza Francesco Rucco dice: «Il festival è uno dei cardini del progetto culturale della città e negli anni l'amministrazione cittadina si è impegnata ad implementare la musica lirica, cosa non semplice ma che ha saputo guadagnarsi pubblico in ogni fascia d'età. Di questo festival mi piace molto la parte legata alla solidarietà. Vorrei che Vicenza diventasse una città di festival». Il festival si aprirà il 7 giugno alle 20.30 con il concerto "Finale" del concorso Serafin, che prevede un programma musicale dedicato all'opera "Così fan tutte di Mozart". I teatri coinvolti per la serata di gala dedicata ai giovani cantanti lirici saranno: la Scala di Milano, l'Operaa di Roma, il Carlo Felice di Genova; The Israeli Opera di Tel Aviv e il Serafin di Cavarzere. Una giuria di alta qualità, presieduta dal maestro Alessandro Galoppini, casting manager della Scala sarà affiancata da una giuria di giornalisti-critici musicali. Il 10 giugno alle 21 sarà la volta del concerto a favore di Assi Gulliver-Associazione Sindrome di Sotos Italia per le malattie genetiche rare. Protagonisti il soprano Claudia Belluomini e il contralto Alessandra Visentin e il Coro e Orchestra di Vicenza diretti da Giuliano Fracasso. L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza. L'11 giugno alle 21 per "Malipiero, Callas, Serafin maestri del 900" lanciato da Concetto Armonico, sarà protagonista l'opera "Ecuba" di Gian Francesco Malipiero. A dirigere l'Orchestra di Padova e del Veneto sarà Marco Angius, con cui Laura Polverelli e Alberto Mastromarino e il coro Iris Ensemble di Padova. Il 12 e il 17 giugno, all'Oratorio di San Nicola alle 21, i concerti finale delle masterclass di Giovanna Canetti e di Barbara Frittoli. Il 21 giugno "Bacio Sublime" alle 21 all'Olimpico. Dopo il concerto finale della masterclass di Renata Lamanda, il 4 settembre alle 21 ci sarà il Requiem di Mozart con Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Roberto Manuel Zangari e Riccardo Zanellato. Doppio appuntamento l'8 settembre a Palazzo Leoni Montanari: alle 17 con l'«Ammalato immaginario" di Leonardo Vinci mentre alle 21 sarà presentato "Tanga, le Quattro Stagioni di Buenos Aires" di Piazzolla. Il 9 e 10 settembre alle 20.30 l'attesa "Così fan tutte" di Mozart con protagonisti i vincitori del Concorso Lirico Tullio Serafin 2023, regia di Cesare Scarton e con l'Orchestra dei Colli Morenici diretta da Edmondo Mosè Savio. Il Festival si chiuderà ad ottobre con i Martedì Musicali all'Oratorio di San Nicola il 3-10-17-24 sempre alle ore 17.