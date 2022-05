Andrea Boschieri investito sulle strisce da un pensionato a Vicenza: aveva 18 anni, muore a un mese dalla maturità

VICENZA - Non ce l'ha fatta Andrea Boschieri, studente di 18 anni di Vicenza, che è morto due giorni dopo essere stato investito sulle strisce da un pensionato a causa delle ferite riportate. Andrea frequentava il liceo europeo Vicenza Oxford, tra poche settimane avrebbe sostenuto gli esami di maturità e aveva già scelto la facoltà: operatore socio-sanitario. Ma i suoi sogni sono stati spezzati la sera di venerdì 20 maggio.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito anche tramite il supporto di alcuni testimoni oculari, l'incidente è avvenuto intorno alle 21 del 20 maggio. Andrea attraversava a piedi la strada Ca' Balbi, a pochi passi dalla gelateria quando la vettura guidata dall'anziano lo ha travolto in pieno.

È possibile che l'uomo non si sia accorto del ragazzo che attraversava o non abbia fatto in tempo a frenare. In precedenza, l'uomo al volante dell'auto era già stato denunciato per lesioni stradali. Ora l'accusa è di omicidio stradale. Dopo l'impatto i passanti hanno prestato immediatamente soccorso al ragazzo che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. La situazione però è apparsa subito critica: domenica 22 maggio, alle 18:30 i medici lo hanno dichiarato morto per i traumi riportati.

Il dolore della famiglia «Attraversa le stelle fino al paradiso»

Vicenza è in lutto per la morte di Andrea. Gli amici dell'istituto superiore si uniscono al dolore della famiglia. Il papaà ex carabiniere è titolare di una Tipografia: «Ciao Andrea, amore mio. L’angelo quella notte ti ha messo le ali e ti ha insegnato a volare così hai attraversato le strade stellate fino al paradiso» hanno scritto i familiari in un post pubblicato sul profilo dell'attività di famiglia.