Altro rinvio, Vicenza fissa l'accensione dei termosifoni al 3 novembre

VICENZA - Nuovo posticipo per l’accensione del riscaldamento: il sindaco Francesco Rucco questa mattina ha firmato una nuova l’ordinanza che fissa al 3 novembre la data per l’accensione degli impianti termici a combustione utilizzati per il riscaldamento nel territorio comunale. Il provvedimento tiene conto del fatto che le temperature registrate da Arpav rimangono al di sopra della media stagionale.

La misura contribuisce a ridurre le immissioni in atmosfera di inquinanti, secondo quanto previsto dall’accordo di bacino padano, e a contenere i consumi. L’ordinanza non si applica a ospedali, cliniche, case di cura e strutture protette, scuole dell’infanzia e asili nido, piscine e saune, alle sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali non collocate in condomini, alle attività industriali ed artigianali in caso di esigenze tecnologiche o di produzione e dove sussistano comprovate situazioni di fragilità.