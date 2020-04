Vetro della cupola si schianta al centro della Chiesa di S. Maria

VICENZA - Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti presso la Chiesa di Santa Maria in Araceli a Vicenza per la caduta di un vetro di uno degli occhioni della cupola precipitato e frantumatosi nel centro della navata. I pompieri arrivati sul posto con due automezzi, tra cui l’autoscala e sei operatori, hanno provveduto ad una prima ispezione dall’alto. Constatato il pericolo di caduta degli altri vetri dell’intelaiatura, hanno rimosso non senza difficoltà le lastre e poi la struttura di sostegno, eliminando il pericolo. Fatto arrivare sul posto del telo di nylon, tramite il parroco che aveva dato l’allarme, si è predisposto e sagomato una copertura provvisoria, che è stata fissata esternamente. Le operazioni di messa in sicurezza della Chiesa Barocca sono terminate dopo circa due ore. Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA