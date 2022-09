Pizziol va in pensione, nuovo vescovo di Vicenza il trevigiano Giuliano Brugnotto

VICENZA - Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Vicenza presentata da monsignor Beniamino Pizziol che va in pensione. Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi vicentina don Giuliano Brugnotto, finora vicario generale della diocesi di Treviso.

Monsignor Giuliano Brugnotto è nato il 7 novembre 1963 a Carbonera, nel Trevigiano. Ha frequentato il Seminario minore e maggiore di Treviso ed è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990. Tra gli incarichi ricoperti, è stato membro della Commissione presbiterale regionale del Triveneto (2007-2013) e della Commissione presbiterale italiana (2008-2013). Brugnotto è stato docente di diritto canonico in vari istituti, in particolare alla facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia (dal 2003) di cui è stato anche preside dal 2014 al 2019. Attualmente è vicario generale, membro del Consiglio episcopale, del Collegio dei consultori, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio diocesano per gli affari economici.