Venti camion per testare il ponte: «Dati ok, si è abbassato di pochi centimetri»

ENEGO - Nessun pericolo di crollo, ma solo verifiche per valutare il suo stato di salute. Il ponte di Valgadena, che collega Enego con Foza, sull'Altopiano di Asiago, è stato testato da 20 camion.

Tanti sono i mezzi pesanti - 1000 tonnellate complessive - che hanno effettuato le prove di carico sul viadotto del Vicentino, uno dei più alti d'Europa. E i primi dati sono rassicuranti.

Niente a che vedere con i collaudi del nuovo ponte di Genova. L'intervento, gestito dalla Provincia che ne è proprietaria, fa parte di un piano di prevenzione con monitoraggi e controlli frequenti.

Realizzato alla fine degli anni Ottanta, il ponte ha “sopportato” come detto il peso di 20 camion disposti secondo precise configurazioni di carico. Alla fine i tecnici di Vi.Abilità hanno registrato un abbassamento di pochi centimetri, in linea con le previsioni. «Sono un buon dato di partenza», hanno detto i progettisti, anche se ora dovranno elaborare l'enorme quantità di dati raccolti. «ll ponte di Valgadena ha portato beneficio alla viabilità dell'Altopiano - commenta la presidente di Vi.Abilità Magda Dellai - I dati raccolti verranno messi a confronto con quelli di 30 anni fa, quando ci fu il collaudo, per vedere l'evoluzione della struttura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA