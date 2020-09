Danneggia sei auto con un'estintore: denunciato vandalo 16enne

Bassano del Grappa - Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per aver danneggiato lo scorso 4 settembre sei auto nel parcheggio sotterraneo «Al Ponte» di Bassano del Grappa e, su una di queste, di aver rubato alcuni oggetti personali e pochi euro. Il giovane è stato identificato attraverso le immagini della videosorveglianza del parcheggio e della zona mentre, a volto scoperto, danneggiava le auto con un estintore.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono così iniziate le indagini acquisendo le denunce dei proprietari. È stata preziosa per l'identificazione anche la testimonianza di un passante. Convocati i genitori, il giovane non voluto spiegare niente agli inquirenti.



La denuncia è di danneggiamento e furto aggravato.