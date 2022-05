Buca le gomme a 18 auto, preso il vandalo: è un tunisino di 44 anni

VICENZA - Nella notte del 15 maggio, a Vicenza in via Sarpi, era stao segnalato un vandalo che aveva danneggia un gran numero di auto in sosta. Subito sono scattate le indagini dell'Arma che hanno individuato un 44enne senza fissa dimora, tunisino, che ora è stato denunciato.

Aveva forato gli pneumatici di 18 auto lasciate in sosta dai rispettivi proprietari nei parcheggi pubblici: difficilmente avranno un rimborso visto dal responsabile che risulterebbe nullatenente.