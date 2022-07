Scivola e ruzzola fra le rocce per 15 metri: incidente sul Baffelan

VALLI DEL PASUBIO (VICENZA) - Mentre con altri compagni stava rientrando dopo aver scalato sul Baffelan, un alpinista è scivolato lungo la ripida via normale ed è ruzzolato tra le rocce per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 14, lanciato da due soccorritori della Stazione di Recoaro - Valdagno sul posto, che hanno subito raggiunto A.D.M., 37 anni, di Valdagno (VI). Prestatagli prima assistenza per un sospetto trauma alla spalla, visto che era in grado di muoversi autonomamente, i soccorritori lo hanno aiutato a scendere fino alla macchina per poi accompagnarlo al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

APPROFONDIMENTI IN CADORE Alpinista sospeso nel vuoto sulla Cima Grande di Lavaredo: salvato... SOVRAMONTE Precipita con il parapendio e resta appeso a un faggio a 15 metri da... LA STORIA A LIETO FINE «Beveva acqua e fango, non abbiamo mai mollato», ecco... CUNEO Precipita nell'escursione al monte Granero (3170 mt) : muore... TEOLO Alpinista cade dalla parete di Rocca Pendice in piena notte: rimane... CORTINA D'AMPEZZO Errore in parete, coppia di alpinisti sospesa nel vuoto a Torre... BELLUNO/THIENE Alpinista in cordata sulle Dolomiti precipita per 40 metri e muore... BELLUNO «Sto scivolando, sono ferito fate in fretta»: le ultime... NEL VICENTINO Macabra scoperta durante la gita sui monti: ragazzi trovano il... SAPPADA Si stacca l'appiglio e precipita dal Monte Siera, alpinista... VALDASTICO Alpinista vola nel vuoto per trenta metri sulla roccia: intervento di...