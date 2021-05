Alpinista precipita dalle Placche del Sole e ruzzola sulla scarpata

VALLI DE PASUBIO - Alpinista precipita dalle Placche al sole, sulla Torre dell'Emmele, gruppo del Sengio Alto. Primo di cordata, L.S., 75 anni, di Monteviale (VI), perso l'appiglio, è volato dalla parete nel tratto iniziale finendo alla base della via e ruzzolando sulla scarpata per una ventina di metri.

Scattato l'allarme lanciato dalla compagna, mentre una squadra del Soccorso alpino di Schio, s'incamminava a piedi, sul posto si portava l'elicottero di Treviso emergenza, impossibilitato però ad avvicinarsi per la presenza di nubi basse tanto che è dovuto atterrare al Rifugio Balasso. Mentre l'infortunato veniva subito aiutato da un'infermiera del Soccorso alpino di Padova casualmente sul posto, l'equipe medica, il tecnico di elisoccorso e un altro soccorritore di Schio si avvicinavano il più possibile in fuoristrada, per raggiungere in una mezz'ora a piedi il luogo dell'incidente.

Prestate le prime cure all'uomo, che era cosciente, ma aveva riportato un probabile politrauma e molte escoriazioni, i soccorritori lo hanno imbarellato e predisposto per il recupero con l'eliambulanza, arrivata non appena si è aperto un varco. Sollevato con il verricello, l'infortunato è stato imbarcato e trasportato all'ospedale di Vicenza.