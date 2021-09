Cattivo odore e tv sempre accesa, 55enne trovato morto in casa

VALDAGNO - Un uomo di 55 anni è stato trovato morto in casa, oggi 10 settembre, poco dopo le 14, in Via San Rocco a Valdagno. Ad aprire la porta e fare la scoperta sono stati i Vigili del fuoco avvisati dai Carabinieri cui si erano rivolti i vicini di casa che sentivano cattivo odore e il rumore della tv sempre accesa. La morte risale probabilmente a qualche giorno fa. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.