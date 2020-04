Perde il controllo dell'auto e piomba su una recinzione metallica: incastrato tra i paletti

VALDAGNO - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberarlo dall'auto rimasta incastrata nell'uscita di strada, anche se l'uomo non aveva fortunatamente riportato ferite. L'incidente è avvenuto in Contrada Ponte Garzaro a Valdagno nel tardo pomeriggio e i soccorritori hanno impiegato circa un'ora a rimettere la vettura in condizioni di essere trasportata verso un'autofficina. La macchina, della quale il conducente aveva perso il controllo, si era andata a schiantare su una recinzione metallica che correva parallelamente alla strada, finendo parzialmente in una proprietà privata e restando incastrata dopo essere balzata sopra ad un cordolo di cemento. La recinzione, fortunatamente, ha ceduto al violento impatto evitando all'uomo problemi seri, ma la vettura è rimasta tra i paletti e il guidatore, illeso, imprigionato nell'impossibilità di poter aprire le portiere. Allertati i soccorsi, i pompieri sono intervenuti da Schio insieme al Suem, che ha assistito comunque il guidatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA